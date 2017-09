‘Wij allemaal, we hadden hem nodig’, zeggen Eva, Ben en Thijs Jaspaert. In september 2015 hoorde hun vader Koen dat hij ALS had. Hij, de hoogleraar van de taal, verloor die taal stilaan. En ten slotte het leven. Met zijn woorden: het is wat het is.

Sylvie Moors zong een lied van Joan Baez: ‘Be not too hard for life is short’ en tussen de honderden aanwezigen in de aula van het Maria-Theresiacollege in Leuven dacht M. aan haar vader.