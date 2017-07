"Wij luisteren naar Elvis en rijden met de mobilhome door Europa. Het leven kan simpel zijn"

In Vogenée, een bijzonder klein dorp nabij Walcourt, dertig kilometer bezuiden Charleroi, worden we begroet in het West-Vlaams. De uitbaters van de lokale camping verlieten een tijd geleden de Westhoek en bouwden een nieuw leven op in het groen van Vogenée. Het is hier warm en de grond is dor. Veel klanten zijn er niet, de grote vakantie is nog jong.

Op het uiteinde van de kampplaats staat wel een mobilhome. Er zit een man aan het stuur, hij leest de krant. Aan de achteruitkijkspiegel hangt Elvis Presley. Komt de auto in beweging, dan swingt het miniatuurtje en waant de chauffeur zich in Memphis.