"Transgender is geen trend"

"Enig idee hoe beangstigend het is om je lichaam iedere morgen in de spiegel te moeten aanschouwen en te denken: ik wil een ander." Tegen een wit doek kijkt Maxim Magnus indringend naar de camera. "Enig idee hoe deprimerend het is om naar buiten te gaan en uitgelachen, beschimpt te worden. 'Ik wil verdwijnen', begin je te denken, want het doet pijn. Trans zijn doet zoveel pijn."



In Vlaanderen zijn er minstens 130.000 transgenders, mensen die zich niet helemaal of helemaal niet thuis voelen in het hokje van hun geboortegeslacht. Ondanks mediagenieke coming-outs als die van de Amerikaanse societyfiguur Caitlyn Jenner en de berichtgeving errond bestaan er nog zoveel misvattingen over hen. In een beklijvend YouTube-betoog hoopt Magnus, die voor haar studie modecommunicatie in Londen woont, er komaf mee te maken.

Ze speelde al lang met het idee om zo'n video te maken. "Dankzij Jenner maar ook actrices als Hari Nef en Laverne Cox (bekend van de Netflix-serie 'Orange Is the New Black') weten mensen meer over transgenders, maar nog altijd niet genoeg. De druppel was een schoolopdracht. Het ging over subculturen en de leerkracht had er de lgbt-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender) ook tussen geplaatst. Dat heeft me pijn gedaan", zegt Magnus. "Heel veel mensen denken dat trans iets fashionable is. Het zou een trend zijn, een keuze, maar je wordt echt niet wakker en denkt 'o, vandaag ga ik eens mijn geslacht veranderen'. Het feit dat we nu meer over transgenders spreken, wijst niet op een trend. Het bewijst gewoon dat we ons eindelijk aan het emanciperen zijn."