"Mijn vriendinnen droegen jeans en ik had alleen een rode gebreide broek"

Halverwege de jaren 70 was het, en al haar vriendinnen droegen een jeans. Zij niet. Zij moest het stellen met een rode gebreide broek. Voor jeans was er geen geld. Ondertussen is Anne Chapelle een van de machtigste vrouwen in de Belgische mode. Zelf gruwt ze van woorden zoals ‘machtig’, maar hoe moet je de CEO van bvba32 – dat de modelabels Ann Demeulemeester en Haider Ackermann herbergt – anders omschrijven? Wat je ook zou kunnen schrijven, is dit: soms kan een stukje stof een rode draad worden.