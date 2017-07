"Mijn familie gaat het dorp overleven"

In het Parc naturel régional des Ardennes, een Frans stuk natuur net boven Charleville-Mézières, ligt een middeleeuws dorp. Hierges is een van de laatste dorpen die de Maas aandoet vooraleer die België binnenstroomt. Daar, in Hierges, vind je de verdedigingsmuren van een oud kasteel, huizen opgetrokken uit natuursteen en straten bezaaid met kasseien.



Dit is een prachtig dorp, maar de stilte verraadt een gebrek aan leven, aan dynamiek. We wandelen een kwartier rond en tellen één man. Eén. Hij heet Jean-Claude Noel en hij zit versteend als een standbeeld op een bankje voor z’n huis, verscholen achter een oude wagen.