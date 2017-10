‘Ik hoop dat de kleinkinderen zeggen: reflecterende fietspaden, waren die er dan niet altijd?’

Hij wordt de Leonardo da Vinci van de Polders genoemd. En soms de Walt Disney. Hij haalt zijn schouders op en zegt: ‘Ik ben gewoon Daan’. Gesprek met een denker, durver, dromer en doener.

“Als je tot elf uur blijft, gaan de algen aan”, zegt Sarah. En als ik niet net een rondleiding door Studio Roosegaarde had gekregen, dan had ik dit een vreemde opmerking gevonden. Maar ik ben al een beetje in een ‘Roosegaarde-stemming’. Ik keek in verwondering naar de maquette van de stad van de toekomst. Ik aaide de Lotus-bloem, gemaakt van een ­materiaal dat zich plooit met je lichaamswarmte. En ik gooide me op de Marbles: rotsachtige kunstwerken die oplichten en geluid maken bij de menselijke aanraking.