"Ik heb haar niks te bieden. Toch komt ze elke dag naast me zitten aan het water"

"'Hallo.’ Ik stond bij de ingang van het appartementencomplex waar ik sinds drie maanden woonde. Zojuist had ik drie kwartier op mijn bankje gezeten aan de rand van de vijver. Zoals iedere dag had ik daar een sigaar gerookt en me verwonderd over de energieke waterhoentjes en op deze bijzondere dag had ik me verbaasd over het vallen van de kastanjes op het dak van de berging. Het klonk als een mitrailleur.