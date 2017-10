"Erin geslaagd zijn een gelukkig mens te worden is mijn grootste prestatie"

De Franse schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Dertig directe vragen, evenzoveel openhartige antwoorden. Vandaag: schrijfster en Charlie-redactrice Dalilla Hermans (31). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1 Dalilla Hermans is schrijfster en werkt voor Charlie Magazine. © Stefaan Temmerman 4. Wat beschouwt u als uw ­grootste prestatie?

“Dat ik vanuit toch wel speciale omstandig­heden – als zwart adoptiekind met een aantal traumatische racistische ervaringen – erin geslaagd ben een evenwichtig en vooral gelukkig mens te worden. Dat heeft heel veel te maken met de mensen om me heen, maar ik heb er ook zelf voor moeten vechten. Er waren tijden waarin ik niet dacht dat dit ooit mogelijk zou zijn.”

