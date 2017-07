Vaderlandsliefde gaat door de maag: hier eet je lekkere Belgische kost

Nuchtere Belgen als we zijn, hoeft een nationale feestdag met niet te veel vertoon gevierd te worden. Een stevig bord vaderlandse kost en we zijn content. Vertrouw Goesting: bij deze restaurants voel je je even goed thuis als bij de bomma zelve. Meer lekkers op de Facebook van Goesting Magazine.

De Bomma in Antwerpen

Incontournable in een lijstje als dit. De naam vat het helemaal samen: eten van bij de Bomma in een interieur uit de tijd van toen met een hip jasje. Ga de Vlaamse goulash met Breydelspek, graanmosterd, witloof en Omerbier gerust eens uitproberen en laat ons weten of we gelijk hebben.

www.restaurantdebomma.be. Recensie op Goesting Magazine.



Ciro's in Antwerpen

Een degelijke burgerkeuken, dat is al generaties lang waar Ciro's voor staat. En er mag al eens een zilveren coupe of een glazen stolp aan te pas komen. Klassiekers als kalfszwezeriken of paardenfilet worden hier al tientallen jaren met de nodige zorg en etiquette op tafel gebracht.

www.ciros.be. Recensie op Goesting Magazine.



Brasserie Gustav in Antwerpen

Supervriendelijk personeel, een grote kans om al eens een BV te spotten, een ideale uitvalsbasis om naar de opera en de cinema te gaan én superlekkere vol-au-vent: deze brasserie heeft zijn plaatsje aan het Antwerpse horecafirmament zeker verdiend.

www.brasseriegustav.be. Recensie op Goesting Magazine.

Zuster Agnes in Lier

Terwijl je je gezellig op het terras nestelt, leven de kinderen zich met veel plezier uit op het kunstwerk met de schapen. Daarna een portie stoofvlees van de Zuster en een Liers vlaaike en we zijn weer helemaal vol van Lierke plezierke.

www.zusteragnes.be. Recensie op Goesting Magazine.



Bistro Grand-Mere in Boechout

Met het statement dat grootmoeders de beste koks ter wereld zijn, win je meteen ons vertrouwen. Witloof in de oven met beenham en vol-au-vent zoals het moet, echt met de hand geplukt: hier kan je met een gerust hart de kaart afeten.

www.bistrograndmereboechout.be.





Père et mère in Diksmuide

De naam alleen al doet het beste vermoeden. Doe daarbij nog een dosis authentieke West-Vlaamse kost en in Diksmuide weten ze ook weer wat smullen is. Tip van het huis: de vol-au-vent is superluxueus en de moeite om even op te wachten.

www.pere-et-mere.be. Recensie op Goesting Magazine.



Het Bierkasteel in Izegem

Belgischer kan haast niet: een brasserie in een brouwerij met op het menusteak tartaar, vol-au-vent, varkenswangetjes en bier natuurlijk.

Met die kasteelallures valt het nog wel mee, het is vooral een knipoog naar Kasteelbier, het uithangbord van brouwerij Van Honsebrouck da

www.bierkasteel.be. Recensie op Goesting Magazine.

Grand Kaffee de Passage in Brugge

Rijkelijk konijn met pruimen, huisgemaakte mayo, oervlaamse stoofpotjes, en een topligging in het historische hart van Brugge. Deze zaak heeft alle troeven in handen om smulpapen uit binnen- en buitenland een romantisch culinair avontuur te laten beleven.

www.passagebruges.com.



Lion Belge in Brugge

In een stad als deze struikel je over de adresjes met Belgisch eten, een goed bewaard geheim onder Bruggelingen is de gezellige tafel van Lion Belge. Op spaghetti en een croque na weet je op voorhand niet wat er op de kaart staat, dat beslist Johan in functie van het aanbod op de markt (en kan je checken op Facebook). Mosselen, stoofvlees of een stevig hammetje: alles wordt geserveerd met een ruime portie groenten en frietjes of aardappelen. Net alsof je thuis bent.

www.lionbelge.eu





't Patyntje in Gent

Al in de jaren 20 werd in de koloniale villa aan de oevers van de Leie restaurant gehouden. Niet onafgebroken, maar toch mag dit restaurant pronken met het label 'begrip in Gent'. Daar zitten de niertjes met mosterd van Tierenteyn zeker voor iets tussen of de perfecte tartare de boeuf 'minute'.

www.patijntje.be. Recensie op Goesting Magazine.



Mémé Gusta in Gent

Met hun deelname aan Mijn Pop-Up restaurant op vtm hadden Jan en Nele een missie: de pure Vlaamse keuken op een ereschavot zetten. Die ambitie zetten ze nu onverdroten verder in hun eigen stek in Gent. Van mergpijpjes tot soezeboelekestaart, begin al maar te watertanden.

www.meme-gusta.be.



Homblé in Gent

In Gent zijn ze goed in veggie en dat bewijst Homblé nog maar eens met comfortfood waar niet per se vlees aan te pas moet komen. Tijdens de Gentse Feesten zijn tapas en burgers in vegan, veggie of vleesversie het uithangbord. Met altijd een mooie rol voor kraakverse groenten van boeren in de buurt.

https://www.facebook.com/homble.cooking/.

MaReine in Deinze

'Ge moet goed eten dat ge kloek staat', met die profetische woorden van ons marraine in gedachten kan er weinig misgaan in deze gezellige bistro. Combineer huiselijkheid met smakelijke kost en je begrijpt meteen waarom dit adresje zo geliefd is in de streek.

www.mareine.be.



De Zwarte Engel in Maarkedal

Noem dit gerust een verborgen parel in de Vlaamse Ardennen. De keuken van het kleine dorpscafé werd onlangs vernieuwd zodat de eenvoudige gerechten nog lekkerder geworden zijn. Ideaal om te matchen met de mooie kaart aan streekbieren.

De Zwarte Engel op Facebook.

Friture René in Anderlecht

Waar de tijd bleef stille staan en van ons nog lang mag blijven stilstaan. Van generatie op generatie worden hier duimen en vingers afgelikt en op de roodgeblokte tafelkleedjes moeten al tonnen filet américain en steak met frietjes gepasseerd zijn. De patine op de muren is hier helemaal oprecht en doorleefd.

Friture René op Facebook. Recensie op Goesting Magazine.



Viva M'Boma in Brussel

Lang voor er van een hype sprake was, zette deze zaak orgaanvlees prominent op de kaart. Niertjes, lever of ossenstaart, als je het ergens aandurft, dan hier wel want aan kennis en kunde ontbreekt het niet.

www.vivamboma.be.



Fin de Siècle in Brussel

Jong, oud, toerist en local: allemaal schuiven ze wat graag de voetjes onder tafel in dit cosy restaurant. Kleine waarschuwing: de porties zijn gigantisch, zorg dus voor grote honger en zet je tanden in dat smakelijke hammetje, die ribbekes of de stoemp met saucisse.

Fin de Siècle op Facebook.





Julia en Elias in Leuven

Sinds Hans Meus (broer van Jeroen) de bistro aan z'n vennoot overliet, is de link met Bomma en Bompa Meus wat verwaterd. Maar de culinaire erfenis blijft genoeg inspiratie bieden voor een verfijnde aanpak van de klassiekers. Varkenswangetjes worden bijvoorbeeld gebraiseerd in kriekbier, en geserveerd met vergeten groenten en chips van pastinaak. Njammie!

www.juliaenelias.be. Recensie op Goesting Magazine.

Miel Van Kest in Tremelo

Mixed-grill met frietjes en spare-ribs à volonté dat is al een mooie start, maar daarna ook nog eens rijstpap of chocomousse zoveel je wilt. Oh boy, dit is echt de hemel voor wie zijn buikje eens heerlijk wil verwennen.

www.mielvankest.be.