Jef Van Echelpoel: "Ik sta nog het liefst wat te loeren aan de toog"

Share Van Echelpoel is een wolf: zolang je hem niet op zijn staart trapt, hoef je niets te vrezen. ©Steven Richardson

Onze voeten hebben het zand van het idyllische Campinastrand in Dessel nog niet geraakt of daar is hij al: dieje gladden oap mee zenne geilen blik en z'n vettige hoar. Samen met spitsbroer Yves (muziekproducer Yves Gaillard, red.) maakt tatoeëerder-muzikant Tijs Vanneste (38) de zomerpodia onveilig met aanstekelijke nummers in het plat Kempens. Vanneste, in een vorig leven frontman van metalband Oceans of Sadness, studeerde in Breda en Gent, maar keerde zonder aarzelen terug naar 'zijn' Dessel. Hoe diep de streek ook in zijn hart verankerd zit, toch maakt de Kempen de wolf soms ook behoorlijk van streek.

"In dorpen als Dessel leven racisme en discriminatie minstens even veel als in grote steden, terwijl hier amper problemen zijn met mensen van een andere origine. Racistische moppen of grappen over gehandicapten, daar kan ik absoluut niet mee om. Als iemand bij mij in de tattoostudio racistische praat begint te verkopen, reageer ik meteen: gene flauwe zever hé, of we stoppen. Ik heb tien jaar tekenles gegeven aan mensen met een mentale beperking en ik mis dat contact nog elke dag. Ze zijn zo oprecht, zonder kwaadheid of dubbele bodem. Die ongenuanceerde opmerkingen raken me, omdat ik zelf al van kleinsaf in een hokje werd gestopt. Ik sprong eruit in Dessel en wist dat er over mij geroddeld werd."



Door je lange haar of je liefde voor zware metalen?

"Nee, zelfs niet. Als kind was ik een echt straatboefje. Ik haalde de hele dag deugnieterij uit, ik kwam enkel thuis om te eten. Ik hoorde van jongsaf: gij zijt ne speciale. Terwijl ik helemaal niet speciaal ben. (lacht) Er zijn wel veel mensen die speciaal wíllen zijn of kunstenaar. Kunstenaar ben je tegen wil en dank. Ik zou ze niet te eten willen geven, de mannen die al tooghangend beweren dat ze de wereld willen veranderen. Bij deze een warme oproep: doe het gewoon!"



Op de site van je tattoostudio T*INK lezen we dat je gespecialiseerd bent in surrealisme. Heeft de Kempen ook een surrealistisch kantje?

"Zie je die man daar die koffie zit te slurpen? Dat zou zo een personage uit een David Lynch-film kunnen zijn. En kijk daar eens. (wijst naar de dreigende lucht boven de zwemvijver) Zet er wat dramatische muziek onder en je zit midden in de film. De Kempen, dat is In de Gloria ten voeten uit. Mensen die er uitspringen, ik vind dat charmant. Kom je hier een dag alleen aan de toog zitten, dan hoor je de vreemdste gesprekken."



Je studeerde in Breda en Gent, maar enkel in Dessel voel je je als een vis in het water. Hoezo?

"Omdat het hier zo gewoon is. Hier hangt de mentaliteit: doe wat je moet doen, maar hang er niet te veel kak aan. Als ik 's zondags mijn pistoletjes gaan halen, weet ik op voorhand dat ik aan de babbel blijf met de bakkersvrouw, dat is een vast ritueel. Als student in Gent trok ik vooral met gelijkgestemden op, op de duur kreeg ik het gevoel dat ik niet meer geprikkeld werd. Ik ben meer een man van uitdagingen: de weg naar het succes vind ik interessanter dan het succes zelf."



Hoe hard verschilt Jef Van Echelpoel van jou?

"Van Echelpoel is scherper, hij zegt alles wat ik nooit zou zeggen. Hij is het perfecte excuus om de idioot uit te hangen, maar een lomperik is hij niet. Die naam gaat trouwens al mee sinds mijn vijftiende. Ik ga hier nu niet alles opbiechten, maar als ik iets uitstak en ze mijn naam vroegen, zei ik snel: Van Echelpoel! Toen ik in mijn metalperiode in de studio van Lange Polle van Trigger­finger een elektronicaplaat inblikte, was dat onder de noemer Jef Van Echelpoel Experience. Of ik hem soms echt wil zijn? Volgens mijn vrouw transformeer ik in Van Echelpoel als we uitgaan of als er iemand racistische praat verkoopt. Hij zit zeker in mij, maar ik ben zachter en empathischer. Van Echelpoel is een wolf: zolang je hem niet op zijn staart trapt, hoef je niets te vrezen."



Vind je het amusant of eerder vermoeiend om met Van Echelpoel aangesproken te worden?

"Ik weet dat het erbij hoort, maar als ik ergens zou mogen tekenen dat ik dat onderdeel kan overslaan teken ik vier keer. Ik begrijp plots hoe acteurs uit Vlaamse televisieseries zich moeten voelen. Plots ben ik een halve BV, maar met Oceans of Sadness stond ik wel al zes keer op het hoofdpodium van Graspop. Daar kraaide toen geen haan naar, terwijl Van Echelpoel een uit de hand gelopen grap is."



Je kreeg zelfs een uitnodiging voor een Van Echelpoel-familiefeest. Ben je van plan te gaan?

"Als het van mij afhangt wel, maar ik laat de beslissing over aan de booker. Ik hoop vurig dat het lukt én ik hoop dat die Van Echelpoel uit Borsbeek die vond dat ik zijn naam besmeurde er ook is."