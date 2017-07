Crème de la crème: hier lik je de lekkerste ijsjes van het land

Nu de zomer in het land is, is elk excuus om een bolletje te likken goed. Goesting ging testen en serveert de crème de la crème onder de crème, al zeggen we er meteen bij dat deze lijst uiteraard niet volledig is. Like Goesting op Facebook voor nog meer lekker nieuws.

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL ©Le Petit Nuage Le Petit nuage in Brussel

De retro foodbike van Le Petit Nuage slalomt de hele dag met gluten- en lactosevrije bioijsjes in klassieke smaken door het groene Leopoldpark in Brussel.

Cool-factor? De versgedraaide biohoorntjes!

Leopoldpark, Belliardstraat, 1000 Brussel. www.lepetitnuage.eu.



nICE in Huldenberg

nICE-uitbater Kristof zei zijn job als IT-consultant vaarwel om ambachtelijk ijs te draaien. Kies er uit de 16-tal sorbet- of roomijssmaken: klassiekers, maar evengoed tiramisu of witte praline-ijs.

Cool-factor? Een unieke gin-tonicsorbet.

Elzasstraat 9, 3040 Huldenberg. www.n-ice.be.

nICE ©Jos Verhoogen

't IJshoorntje in Rotselaar

't IJshoorntje begon in een garage, vandaar dat locals blijven spreken over 't Garageke. Naast klassieke smaken kan je er Pims, M&M's en cuberdonijs bestellen of kiezen voor sorbets zoals limoncello of groene appel.

Cool-factor? 't IJshoorntje ligt vlakbij fietsroutes langs het meer van Rotselaar, voor wie een ijsje met een plons wil combineren.

Hellichtstraat 103, 3110 Rotselaar. IJshoorntje op Facebook.



Zizi in Ukkel

Danzkij de Italiaanse hartelijkheid voel je je meteen thuis in deze op en top familiale boîte. Zizi draagt natuurlijk ijs zonder kleurstoffen hoog in het vaandel en serveert fruitsorbets volgens het seizoen.

Cool-factor? Hun verrassende creaties. Denk mojito-, basilicum- of rozemarijnijs!

Onderlinge Bijstandstraat 57A, 1180 Ukkel. www.glacierzizi.be. ©Glacier Zizi

©Waterhof ©Il Monello Il Monello in Sint-Gillis

De sorbets zijn in Il Monello gemaakt van vers fruit en het ijs wordt gedraaid volgens een origineel Italiaans recept. Op vraag van de klant voegen ze smaken zoals saffraan en chocomunt toe.

Cool-factor? De topfavoriet 'chocorange', gemaakt van zwarte chocolade en orangettes.

Charleroisesteenweg 31-33, 1060 Sint-Gillis. Gelateria Il Monello op Facebook.



Waterhof in Gaasbeek

In het Brabantse Pajottenland stuit je vlakbij het Kasteel van Gaasbeek op het ijssalon en de hoevewinkel Waterhof. Je kan er op de binnenkoer of op de hooizolder genieten van ijsjes van de verse melk van eigen koeien.

Cool-factor? Tussen het likken door kan je een potje 'boerenklompgolf' meepikken. Net golf, maar dan tussen de koeien!

Donkerstraat 8, 1750 Gaasbeek. www.waterhofgaasbeek.be.

Coupe Matadi in Leuven

Een nieuwe Leuvense aanwinst, waar je kan kiezen uit acht smaken. 'Café mediterranee', bijvoorbeeld: mokka-ijs met witte chocolade en krokantjes.

Cool-factor? Coupe Matadi ligt op het dek van een verbouwd vrachtschip uit 1929. Je waant je zo in Saint-Tropez!

Kolonel Begaultlaan 7, 3012 Leuven. www.coupematadi.be. ©Coupe Matadi

De Lekdreef in Averbode ©Hugo Maris De Lekdreef in Averbode

In de groene Lekdreef van Averbode kleeft de ene crèmekar tegen de andere. Je kan er ambachtelijk bereide klassieke smaken krijgen, maar ook enkele onverwachte zoals rum-rozijnen of blauw smurfenijs.

Cool-factor? Iedere passant deelt op deze historische locatie 'ne goeie crème' als geloofsovertuiging.

Abdijlaan 1, 3271 Averbode, www.averbodia.be.



Mellow in Elsene

De zussen Noémie en Margaux serveren in Mellow natuurlijke frozen yoghurt en ook een sojaversie. Probeer zeker 'The Belgian': froyo met aardbeien, speculaas en chocoladesaus. Na het seizoen sluit deze parel, dus now's the time!

Cool-factor? De fruittoppings zijn seizoensgebonden en de siropen huisgemaakt.

Londenplein 10, 1050 Elsene. www.welovemellow.com.

©Mellow

WEST-VLAANDEREN ©La boule de glace René in De Haan

IJs gemaakt van biogeitenmelk? Klinkt vreemd, maar smaakt echt niet naar geitenkaas. Lekker romig en gezond!

Cool-factor? Door de natuurlijke ingrediënten is dit een hotspot voor bio-lovers en ijsfans met allergieën.

Leopoldlaan 22, 8420 De Haan. www.ijsrene.be.



La Boule de Glace in Roeselare

Rabarber, gezouten karamel of toch maar mascarpone? Het ijs wordt gemaakt met topproducten, ingevoerd uit Italië, de sorbets met verse vruchten.

Cool-factor? Als je geluk hebt werkt de liefdevolle zaakvoerder Rudy jouw ijsje af met een aardbei of kers.

Delaerestraat 10, 8800 Roeselare. www.labouledeglace.be.

Gelato Queen in Oostkamp

Jelle volgde een opleiding gelatiere aan de Carpigani University in Bologna. Echte Italiaanse kwaliteit dus, in deze hippe koffiebar/ijssalon.

Cool-factor? Je vindt er je favo zoetigheden tot ijssmaken verwerkt: oreo- of cheesecake-ijs, bijvoorbeeld.

Brugsestraat 93, 8020 Oostkamp. www.gelatoqueen.be.



Kaffee Renée in Kortrijk

Geen klassieke ijsjes, maar de hype van het moment: frozen yoghurt. Je kiest mini of maxi en een topping naar keuze: fruit, sweets of saus.

Cool-factor? Kaffee Renée is een schattige retrozaak die je ook in Brussel of Antwerpen zou verwachten.

Lange Steenstraat 32, 8500 Kortrijk. www.kaffeerenee.be.

©Kaffee René

©De Bosneppe De Bossneppe in Lichtervelde

Oma's appeltaart, bloedsinaas, banaan, of toch maar een bolletje mango? Geniet van het verse koekje bij je ijs, en laat je verrassen door een textuur die het midden houdt tussen roomijs en sorbet.

Cool-factor? Megabollen!

Kortrijkstraat 16, 8810 Lichtervelde. www.debossneppe.be.



Smart-ijs in Wingene

Twijfelen tussen cookies en Ferrero Rocher maar toch gaan voor een smeuïg bolletje romige vanille met Nutella.

Cool-factor? Dit is een heel modern ijssalon, met een zonneterras om je heerlijk op neer te vleien.

Noordakkerstraat 1A, Wingene. Smartijs op Facebook. ©Smart-ijs

L'Heritage: klassiek

Dit charmante huis is de perfecte stop na een zonnige wandel-of fietstocht. Probeer het neuzekesijs!

Cool-factor? Monique maakt al meer dan tien jaar ijs. Een plek voor fans van het klassieke, ambachtelijke werk!

Dorpplaats 15, 8647 Reninge. www.lheritage.be.



Da Vinci in Brugge

Kiezen wordt moeilijk hier, want er zijn meer dan veertig smaken. Zowel classics als gekke, zoals mojito, cookies & cream of champagne. Aan de tafeltjes kan je ook een heel indrukwekkende ijscoupe bestellen.

Cool-factor? Dit moet zowat het kleurrijkste ijssalon ooit zijn, en niet alleen omdat er een ijsverkoper met een roze hanenkam werkt.

Geldmuntstraat 34, 8000 Brugge. www.davinci-brugge.be. ©Da Vinci

©Maxzim Maxzim in Oostende

Vers gedraaide Italiaanse gelato en gigantische, smaakvolle bollen! Proef bijvoorbeeld het chocolade-ijs, gemaakt met Callebaut.

Cool-factor? De Italiaanse ambiance hier zorgt ervoor dat je een gratis koekje en een toef verse slagroom bij je ijsje krijgt.

Hertstraat 3, 8400 Oostende. www.gelatomaxzim.be.



St-Catherine in Nieuwpoort-Bad

Knapperige hoorntjes en ontzettend romige en volle bollen ijs. Iedereen zou de yoghurtijs eens moeten proeven: het zurige van de yoghurt, het zoete van de ijs, de smaak van bosvruchten, zo lekker!

Cool-factor? Eventjes wandelen en je zit al op het strand.

Albert I-laan 230, 8620 Nieuwpoort. St-Catherine op Facebook.

OOST-VLAANDEREN ©Talamini Geitenboerderij Eikenhof in Lokeren

Als je het niet weet, zou je nooit doorhebben dat het ijs hier van geitenmelk is gemaakt. Tijdens het likken kan je trouwens door de stallen wandelen. Lekker rustiek!

Cool-factor? Vaarwel, koemelkallergie!

Eekstraat 218, 9160 Lokeren. www.geitenboerderij-eikenhof.be.



Talamini in Gent

Talamini bestaat al sinds 1959, maar omdat het zo goed verborgen ligt, kennen veel Gentenaars het niet. Zonde! Het ijs wordt nog steeds gemaakt volgens een authentiek Italiaanse recept.

Cool-factor? De leuke acties, à la één bol kopen, eentje gratis.

Maaltebruggestraat 9, 9000 Gent. www.talamini.be.

't Leiebolleke in Zulte

Kinderen zullen smullen van het huisgemaakte cookie-ijs. Voor mama's en papa's is een bol witte wijn met vlierbloesem een aanrader.

Cool-factor? De binnenspeeltuin én een springkasteel doen de kids uit hun dak gaan van vreugde.

Dorpsstraat 69, 9870 Zulte. www.leiebolleke.be.



Gelato Piccoli in Aalst

De bollen worden hier in een extra groot hoorntje geschept en gepimpt met fruit, saus en verse slagroom.

Cool-factor? De ijsjes gaan zo vlot over de toonbank dat Gelato Piccoli binnenkort een tweede vestiging opent in de Aalstse Kerkstraat. Hoera!

Kattestraat 53, 9300 Aalst. www.piccoli.be. ©Gelato Piccoli

©Foubert De Hooilaarthoeve in Buggenhout

Martine houdt een winkeltje open in haar melkveebedrijf. Verser ijs vind je niet.

Cool-factor? Het fietsknooppuntennetwerk loopt langs de Hooilaarthoeve, een frisse tussenstop.

Beukenstraat 96, 9255 Buggenhout. De Hooilaarthoeve op Facebook.



Foubert in Sint-Niklaas

Broers Jan en Carlos Foubert hebben 180 (!) verschillende smaken in hun assortiment, en veranderen dagelijks het aanbod.

Cool-factor? Foubert biedt ook milkshakes, brownies, chocolademelk, fondue, coupes én gebak aan!

Stationstraat 127, 9100 Sint-Niklaas. www.foubert.eu.



IJssalon Julienne in Ninove

Uitbaters Hilde en Wim besteden - al zestig jaar! - erg veel zorg aan hun ambachtelijk productieproces en dat proef je.

Cool-factor? Een bolletje zaligheid kost maar 80 cent.

Preulegem 60, 9400 Ninove. IJssalon Julienne op Facebook.



©RF Boerderij De Gelder in Berlare

Maria en Pedro De Gelder verwerken de melk van hun Jerseykoeien tot vanillesoftijs. Enkele sterrenchefs zijn vaste klant. Dan weet je dat het goed is!

Cool-factor? Behalve ijs kan je hier ook boter, kaas, eieren, karnemelk en desserts kopen.

Nieuwdonk 7, 9290 Berlare, 09/367.52.93.



De Akkerhoeve in Waarschoot

Smullen maar van de twaalf smaken hoeve-ijs. Alles op basis van melk uit het melkveebedrijf.

Cool-factor? In de zomer staat er ook een cocktailbar op het terras!

Hoge Voorde 11, 9950 Waarschoot. www.akkerhoeve.be.



't Hof Vanys in Maarkedal

Linda en Geert maken ambachtelijk ijs, in een 25-tal smaken. Ze leveren ook ijs aan huis met een ijskar die getrokken wordt door paarden.

Cool-factor? Het insectenijs! Wie durft?

Nederholbeekstraat 53, 9680 Maarkedal. www.thofvanys.be. ©'t Hof Vanys

ANTWERPEN ©Noen ©Noen Eiskreem bij Noen in Mechelen

Witte chocolade met Belgische saffraan, earl grey met bosbessen en zelfs spinazie-ijs met feta: culinaire avonturiers worden op hun ijskoude wenken bediend.

Cool-factor? Doe eens een Eiskreem-abonnement cadeau: iedere maand een halve liter ijs thuisgeleverd!

Leermarkt 24, 2800 Mechelen. www.denoen.com en www.eiskreem.be.



Wafelhuis-IJssalon Van Hecke in Antwerpen

Het oudste ijssalon van Antwerpen heeft nog steeds de charme van weleer. Vanille, mokka, chocolade en aardbei zijn de topsmaken, maar proef er ook speciallekes zoals citroen-meringue of yoghurt-aardbeicoulis. Cool-factor? Het recept met volle room en volle melk wordt als sinds 1905 onveranderd doorgegeven.

Nationalestraat 88, 2000 Antwerpen. www.hof.be.

IJssalon Gritje-Kokx in Merksem

De authentieke smaak van ijs primeert hier. Hoevemelk uit Brecht wordt op de traditionele manier verwerkt tot drie basissmaken: vanille en chocolade, en de derde smaak varieert naar gelang het seizoen.

Cool-factor? Dit is een hotspot voor wie van een vintage interieur houdt.

Terlindenhofstraat 195, 2170 Merksem, Gritje-Kokx op Facebook.



Gelato Factory in Antwerpen

Uitbater Herman Tackaert trok naar Italië om de kunst van het ijsjesdraaien van de meesters te leren. Pure 'gelato'!

Cool-factor? Oefen alvast dat mondje Italiaans zodat je wijs geraakt uit de smaken: thé verde met groene thee en Antwerpse honing of zenzero met verse gember zijn niet te versmaden.

Verschansingstraat 57, 2000 Antwerpen. www.gelatofactory.be. ©Gelato Factory

©Het Zoete Begijntje Het Zoete Begijntje in Hoogstraten

Tussen de twintig smaken uit het aanbod doen de klassiekers het goed, maar ook de speciallekes zoals Kinderbueno en stroopwafel of ananas worden hier gretig weggelikt. De topper? Het aardbeienijs.

Cool-factor? De ruimte waar 'the magic happens' is met glas bekleed zodat je kan kijken hoe het lekkers gedraaid wordt.

Vrijheid 114, 2320 Hoogstraten. www.hetzoetebegijntje.be.



Cocorico in Brasschaat

Verse hoevemelk uit Brecht wordt door Cocorico vakkundig verwerkt tot liefst 24 smaken. In het open atelier kan je zien hoe het oreo-ijs, de karamel-gezouten boter of de praliné gemaakt worden.

Cool-factor? Alle fruitsmaken worden in lactosevrije sorbetvorm geserveerd en ook voor diabetici zijn er ijsjes op maat.

Hendrik Luytenplein 1, 2930 Brasschaat. www.cocoricoijs.be. ©Cocorico

©Cremerie Jerome Krijm van de Hoeve in Pulle

Verser vind je het ijs niet, want hier wordt het al twintig jaar binnen het halfuur na het melken klaargemaakt in elf verschillende smaken. Cool-factor? Bewonder op Facebook hun prachtige ijstaarten.

Cauwenberglei 80, 2243 Pulle. Krijm van "de hoeve" op Facebook.



Cremerie Jerome in Lier

Deze zaak voorziet de Lierenaars al bijna 80 jaar van vers melkijs: lichter dan roomijs, maar even lekker. Er zijn een tiental smaken, en ook ijstaarten, -pralines en huisgemaakte sauzen.

Cool-factor? Hun 'Ringelier', een alomgeliefde ijstaart met vanille, hazelnootstraticciatella en chocoladeganache.

Frederik Peltzerstraat 11, 2500 Lier. www.cremeriejerome.be.

Met Volle Goesting in Arendonk

Het ijs wordt gedraaid door IJs Anita uit Mol, met melk van Arendonkse koeien. Likken doe je van de vijf smaken.

Cool-factor? Laat je verleiden door een 'gespleten banaan' of een van de andere coupes.

Roobeek 102, 2370 Arendonk. www.metvollegoesting.be.



Den IJsberg in Meerhout

De melk voor het verse schepijs komt recht van de boer in Meerhout en wordt door Den IJsberg vakkundig verwerkt tot een achttal smaken. Cool-factor? Je coupe samenstellen doe je hier zelf: kokosijs met verse aardbeien of banana split met pistache-ijs? Jij kiest, Den IJsberg serveert.

Weversberg 80, 2450 Meerhout. www.denijsberg.be.

©RF

LIMBURG ©Shutterstock Vica in Sint-Truiden

Al sinds 1944 voorziet Vica de Truienaars van versgedraaid ijs in de heerlijkste smaken. Een monument in de streek.

Cool-factor? Tijdens de zomermaanden zijn ze élke dag open, van 11 tot 23u.

Slachthuisstraat 5, 3800 Sint-Truiden. Ne creme van Vica in Sintruin op Facebook.



Bianca in Gingelom

Bianca en Jan hadden een goed draaiend winkeltje in groenten en fruit, maar besloten het roer helemaal om te gooien en openden een ijssalon. Dat het ijs met het beste fruit gemaakt wordt, daar mag je 100% zeker van zijn.

Cool-factor? Ook voor de melk gaan ze het niet ver zoeken: een lokale boer levert de melk voor het lekkere schepijs.

Steenweg 149, 3890 Gingelom. www.ijssalonbianca.be.

Hoevermaay in Lommel

Het einde van de wereld of het aards paradijs? Eens je de boerderij van Jan en Katrien gevonden hebt wil je niet meer weg. De melk komt recht van de koe en dat proef je meteen.

Cool-factor? Het kanaal van Beverlo is vlakbij, een ideale uitvalsbasis voor een idyllische fiets- of wandeltocht.

Overmaai 35, 3920 Lommel, 011/347984.



IIsboetiek in Hasselt

Hmm, ijs van geitenmelk van de boer uit Lummen en mét fairtradeproducten van boeren uit het Zuiden: wat je hier oplikt wordt met de beste ingrediënten gemaakt.

Coolfactor? Dit ijsparadijs heeft echt aan alles gedacht: leve het springkasteel!

Schouterveldstraat 50, 2511 Tuilt-Hasselt. www.ijsboetiek.be. ©IJsboetiek

Melone in Hoeselt

Vers en niets dan vers, dat is het handelsmerk van deze zaak. Aardbeienijs vind je er bijvoorbeeld enkel in het seizoen van de aardbeien. De smaken wisselen vaak, zo blijft het een verrassing wat er vandaag in de toog te vinden is.

Cool-factor? Ook Kim Clijsters durft zich al eens op een van de houten banken nestelen.

Tongersesteenweg 51, 3730 Hoeselt. www.melone.be.



Megusto in Herk-de-Stad

Wie denkt dat hipsters alleen in de centrumsteden aan hun trekken komen, heeft het mis. Deze koffiebar annex cremerie blinkt niet alleen uit in heerlijk vers ijs, ook van een streepje humor zijn ze niet vies. #megustomadness

Cool-factor? Some like it cool, some like it hot, bij keuzestress brengt een ijskoffie redding.

Markt 26, 3540 Herk-de-Stad. www.megusto.be.



©Megusto

©De Eindhoeve De Eindhoeve in Eksel

Leven op de boerderij, daarvoor moet je bij De Eindhoeve zijn. Geiten, schapen, paardjes, struisvogels, je weet niet waar eerst gekeken. En dan heb je de ijsjes nog niet ontdekt, smullen maar!

Cool-factor? Geen twijfel mogelijk: het truffelijs, met wat chance is het er vandaag.

Hechtelsebaan 47, 3940 Eksel. De Eindhoeve op Facebook.



De Potter in Bree

Een ijsjesketen? Jawel, de familie De Potter timmert al sinds 1926 aan de weg. In 2008 werd de zaak overgenomen, sindsdien kunnen ze ook in Lommel, Genk, Neerpelt en Maaseik meegenieten. Eén geluk: aan de smaak werd niet geraakt.

Cool-factor? Het vanille-ijs gaat hier zo vlot over de toonbank dat het niet de tijd krijgt om op te warmen.

Hoogstraat 12, 3960 Bree. www.potter.be.