"Nooit gedacht dat ik ooit nog een plaat zou maken"

Wat een prachtige periode is het toch, voor Isabelle A. Dankzij Liefde voor Muziek wist ze de harten van luisterend Vlaanderen weer te veroveren, en dat heeft ze nu verzilverd met een gloednieuwe plaat. "Ik had nooit durven denken dat het programma zo'n impact zou hebben. Het was de boost die ik nodig had."

"Straf, hoe alles nu als een puzzel in elkaar lijkt te vallen." ©Noortje Palmers Dankzij Liefde voor Muziek heeft Vlaan­deren jou herontdekt. Heb je er zelf ook iets uit geleerd?

"Ik ben daar met gemengde gevoelens naartoe gegaan. Meer nog: ik had er schrik voor. De liedjes had ik in mijn hoofd en ik wist hoe ik ze wou brengen, maar ik twijfelde over hoe het zou gaan met de andere artiesten. Ik vond het superspannend om mijn muziek voor hen te brengen. Uiteindelijk is het een fantastisch avontuur geworden. Het is ook goed geweest voor mijn zelfvertrouwen. De fijne, positieve reacties van de andere muzikanten én van de kijkers hebben me echt deugd gedaan."



Dat je nu een nieuw album uitbrengt, heeft daarmee te maken?

"Eigenlijk was ik niet van plan nog een plaat te maken. De vorige dateert al van acht jaar geleden en ik had er mij bij neergelegd dat het mijn laatste was. Maar de vele positieve reacties hebben me uiteindelijk over de streep getrokken om er toch nog eens voor te gaan. Er lagen al een paar goede nummers in mijn schuif en die heb ik nu aangevuld met mijn liedjes uit Liefde voor Muziek. Ook omdat ze perfect passen in de sfeer van de plaat. Dat vind ik nog het strafste van al: hoe alles nu als een puzzel in elkaar valt. Alsof het zo voorbestemd was. Al is zo'n nieuwe plaat ook spannend. Wat als ik geen enthousiaste reacties krijg?"



Mag het ons verbazen dat je zo onzeker bent?

"Veel mensen hebben een verkeerd idee over mij. Dat is natuurlijk het nadeel van bekend zijn. Ze zien je op tv, lezen verhalen in de boekjes en vormen zich meteen een bepaald beeld. Er wordt zelfs gezegd dat ik een dikke nek heb, terwijl ik juist vrij verlegen ben. Net daarom ben ik ook met zo'n klein hartje begonnen aan dat grote Liefde voor Muziek-avontuur. Zo'n verlegen meisje naast zelfzekere madammen als Natalia en Josje, zou dat wel goed komen? Weet je dat ik voor elk optreden nog altijd doodga van de zenuwen? Het liefst van al zou ik dan gewoon weglopen naar huis. (lacht) En ik overdrijf niet, hé! Ik moet die stress van me leren afzetten en die zenuwen dringend meer onder controle krijgen."





JACHT OP TALENT "Als ik een nummer op de radio hoor, wil ik er altijd meteen mijn eigen ding van maken." ©Noortje Palmers Genieten? Doe mij maar een feelgoodffilm, nacho's en vooral véél kaassaus Iedereen spreekt nu over jouw grote comeback, maar eigenlijk ben je toch nooit echt helemaal weg geweest?

"Voor televisiekijkend Vlaanderen lijkt dat wel zo, maar ik ben inderdaad altijd muziek blijven maken. Ook als het eens een beetje minder met mij ging. Ik zing nu in een paar coverbands, zoals bij De Grietjes, en treed dus nog regelmatig op. Muziek is mijn lange leven, daar kan ik niet zomaar mee stoppen. Als ik een goed nummer op de radio hoor, wil ik dat ook altijd meteen uitproberen en er mijn eigen ding van maken. Ook thuis loop ik dus constant te zingen. Soms is het er echt over, dan denk ik: 'Allez Isabelle, zwijg eens! Je bent hier ferm aan het overdrijven.'" (lacht)



Je werd zelf ontdekt tijdens een talentenjacht op tv. Kijk je dan ook naar The Voice Kids?

"Ik kijk graag naar muziekprogramma's. Dus ja, ik heb het gevolgd. Zo'n show is natuurlijk niet meer te vergelijken met de talentenjachten uit mijn tijd. Dat er een wedstrijd aan gekoppeld is, vind ik jammer. Er worden jongens en meisjes weggestemd en dat is hard voor die kinderen. Aan de andere kant weet ik dat ze achter de schermen goed worden opgevangen. Alleszins stukken beter dan in mijn tijd. Mijn boodschap voor de winnares? Er komt veel op haar af. Ik hoop dat ze niet te snel belangrijke beslissingen neemt, maar dat ze nadenkt over de richting die ze uit wil en de mensen die haar omringen."



Je hebt een razend drukke periode achter de rug. Hoe probeer je dan toch te ontspannen?

"Het nieuwe album is op twee weken tijd opgenomen. Het was zo hectisch dat er van ontspannen weinig in huis is gekomen. Als er tijd is, kan ik wel geweldig genieten van de rust in huis, een goed boek en een warm bad met lekker badzout. Daar blijf ik dan minstens twee uur in liggen, tot ik helemaal verrimpeld ben. Ik ga ook graag naar de cinema. Nu is het al eventjes geleden, maar als het aan mij lag, zat ik daar elke week. Dan kies ik een heerlijke feelgoodfilm uit en haal ik een ijsje en een bak nacho's met véél kaassaus. Ja, dan laat ik me gaan. (lacht) Of languit in de zetel liggen en Netflix kijken. Zalig!"