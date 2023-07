‘Mijn leeftijdsgenoten dragen shorts. Dat kan ik niet meer’: steeds meer blaaspatiënten door ketaminegebruik

Leon* is 22 en vaste patiënt op de dienst urologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Al zes jaar gebruikt hij ketamine. Maar overmatig gebruik vernielt de blaas en vaak ook het leven van de gebruiker. Uroloog Gunter De Win (UZA) kan ervan meespreken: “Vóór corona zag ik drie patiënten per jaar, vorige week alleen al vijf.”

Uroloog Gunter De Win kijkt naar foto’s van de blaas en nieren van zijn patiënt. “Dat ziet er niet goed uit.” De blaas van Leon*, een schuilnaam, is volledig verschrompeld, zijn urineleiders zijn uitgezet en zijn nieren gezwollen. “We hebben bij Leon twee sondes in zijn nieren gezet om te draineren. Hij draagt twee zakjes op zijn lichaam, links en rechts, om urine op te vangen. De doorgang van zijn urineleider is namelijk helemaal dichtgeslibd door te veel ketamine.”

Leon* is een vlotte, knappe jongeman. Toen hij 16 was, stelde iemand op een feestje hem voor om ketamine te proberen. Al zijn vrienden experimenteerden op dat moment met partydrugs. Leon was nieuwsgierig en probeerde het ook. “Toen was het niet problematisch. Het was gewoon leuk. Ik had de smaak snel te pakken. Ik gebruikte wanneer ik uitging en maakte nieuwe vrienden door de keta”, vertelt hij.

Minderjarige gebruikers

Professor De Win ziet vooral jonge patiënten tijdens zijn consultaties. “Ze beginnen vaak op minderjarige leeftijd in het partymilieu”, zegt hij. “Ketamine is een hallucinogeen dat bij bepaalde soorten muziek heel erg geliefd is. Het voelt bij het begin aan als een fijne drug die gebruikers in een zweverige roes brengt wanneer ze uitgaan.”

Maar Leon bleef gebruiken, ook na de feestjes. “Toen ik 18, 19 jaar was begon ik zelfs in de week ketamine te snuiven. Ik maakte mezelf wijs dat ik het deed om te ontspannen. Ik was net beginnen werken en best zenuwachtig. Maar eigenlijk was ik toen al verslaafd”, zegt hij.

“Het begint inderdaad plezierig. Maar ketamine is een snelle rit van plezier naar pijn”, weet professor De Win. Gebruikers worden snel tolerant aan de lage dosissen en gaan alsmaar meer gebruiken. “Na een tijd geraakt de binnenbekleding van de blaas beschadigd en begint de blaas te verschrompelen. Een normale blaas kan 500 ml urine bevatten, bij ketaminegebruikers is dat vaak maar 40 ml. De ketamine vreet heel de beschermingslaag weg. Er komen wonden in de blaas en als die in contact komen met urine doet dat heel veel pijn. De enige manier om die pijn onder controle te krijgen is opnieuw de pijnstiller ketamine gebruiken. Zo geraakt iemand in een neerwaartse spiraal.”

Beeld Shutterstock / RUCHUDA BOONPLIEN

Paardenverdovingsmiddel

Ketamine wordt in de geneeskunde gebruikt als pijnbestrijder en narcosemiddel, vooral bij dieren en paarden in het bijzonder. Wie het snuift voelt al binnen de tien minuten effect. Maar hoe meer gebruik, hoe minder effect en hoe meer ketamine iemand nodig heeft om dezelfde roes te ervaren. “Die tolerantie bouwt heel snel op”, zegt De Win. Daardoor gebruiken mensen met een verslaving soms tot vijf gram per dag, een veelvoud van wat in de geneeskunde wordt gehanteerd.

Zoals vele ketaminegebruikers begonnen de eerste problemen bij Leon met K-cramps, dat zijn heftige steken in de buik. “Ik heb een vrij hoge pijngrens, maar toen ik dit kreeg kon ik niet meer wandelen of een trap opstappen. Ik lag in een bolletje gerold van de pijn”, zegt hij. Nadien kwamen de blaasontstekingen. “Vandaag leef ik in een hel”, vertelt Leon. Tijdens de hele consultatie schuifelt hij zenuwachtig op en neer over zijn stoel. Hij moet plassen. “Mijn blaas is zo klein geworden. De pauzes tussen de plasbeurten is te kort om nog normaal te kunnen functioneren. Daarbovenop doet het pijn, soms plas ik zelfs bloed.”

Epidemie onder universiteitsstudenten

Uroloog Gunter De Win combineert zijn werk in het UZA met dat in een gerenommeerd ziekenhuis in Londen, The University College London Hospitals. “In Groot-Brittannië zagen we een dikke tien jaar geleden al een epidemie van het ketamineblaassyndroom onder universiteitsstudenten. Toen leek dat probleem in Vlaanderen nog niet te bestaan. Maar dat is nu helemaal veranderd. Vóór de coronapandemie zag ik drie patiënten op een heel jaar. Vorige week had ik vijf nieuwe gevallen in één week”, zegt De Win.

Leon slaagt er niet in om te stoppen met ketamine. Hij is al twee keer in opname geweest en gebruikt minder hoge dosissen, maar nog altijd dagelijks. “Volledig stoppen met gebruiken is echt noodzakelijk”, aldus De Win. “We gaan de verbinding van zijn blaas moeten opereren, maar dat kan alleen wanneer hij zes maanden clean is. Als hij niet stopt, wordt de kans groter en groter dat we zijn blaas volledig moeten verwijderen.” Leon zit er triestig bij, alsof hij zelf geen impact heeft op deze situatie.

Bij een cystectomie wordt de blaas verwijderd en een nieuwe blaas gevormd in darmweefsel. Maar dat heeft verregaande gevolgen, zeker voor jonge patiënten. “Dat wil ik echt niet”, fluistert Leon. “Het leven met een sonde is nu al zo lastig. Het is nu zomer. Al mijn leeftijdsgenoten zwemmen en dragen shorts. Dat kan allemaal niet meer voor mij. Maar ik weet dat ik het mezelf heb aangedaan.”