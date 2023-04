Meer dan 500.000 Belgen lijden aan een zeldzame ziekte: ‘Onze nachtmerrie begon toen ons kind een dag oud was’

Meer dan vijfhonderdduizend Belgen lijden aan een zeldzame ziekte. Na de diagnose wacht vaak de woestijn. ‘Ik heb dit niet ook niet gewild. Ik wil vooral niet thuis wegkwijnen.’

Voor zijn eerste verjaardag krijgt Warre Smet zondag een looprekje en een nieuwe zwembroek. “We doen er alles aan om hem een normale kindertijd te geven”, vertelt zijn moeder Lien Casteels (38) uit Opwijk.

Toen hij op 30 april 2022 geboren werd, leek Warre een doodgewone baby. “Het was een moeilijke zwangerschap geweest, maar geen enkele test had ons gewaarschuwd voor aangeboren afwijkingen”, zegt zijn moeder. De eerste 24 uur stelde Warre het goed. “Daarna begon onze nachtmerrie.”

Warre dronk minder goed. Hij spande zich plots helemaal op, zijn ogen draaiden weg, hij werd rood en blauw van kleur, maakte geen contact meer en zijn hartslag daalde. “Warre verhuisde naar neonatologie, maar deed dezelfde dag nog gelijkaardige aanvallen. Er werd beslist om hem nog die avond naar de neonatale intensieve zorg in het UZ Gent te brengen.”

Daar werd de kleine jongen helemaal binnenstebuiten gekeerd. Zijn hersenen, zijn hart en zijn ademhaling werden gemonitord. Er werd een MRI-scan genomen, en zijn bloed werd onderzocht op genetische afwijkingen. Artsen vermoedden dat het om epilepsieaanvallen ging, maar de oorzaak bleef een vraagteken.

“Geen enkele dokter kon ons op dat moment antwoorden of we Warre gingen verliezen of niet. Later heb ik me daarover enorm schuldig gevoeld, maar ik vroeg me op dat moment af of ik me wel aan hem mocht beginnen te hechten”, vertelt zijn moeder.

Na vier maanden, in augustus 2022, kwam de diagnose: Warre lijdt aan het PACS2-syndroom, een uiterst zeldzame genetische aandoening waarmee slechts 50 à 60 kinderen in de wereld gediagnosticeerd zijn. De ziekte werd pas ontdekt in 2018 en geldt als een van de minst voorkomende ziekten ter wereld.

Een ziekte wordt ‘zeldzaam’ genoemd als ze bij minder dan 1 op de 2.000 mensen voorkomt, en ‘uiterst zeldzaam’ als ze minder dan 1 op de 50.000 personen treft. Er zijn vandaag 6.000 tot 8.000 zeldzame ziekten geïdentificeerd, het grootste deel genetisch bepaald.

Hoewel bepaalde ziekten zelden voorkomen, zijn er tal van mensen die eraan lijden. “Meer dan 500.000 Belgen lopen met een zeldzame ziekte rond”, zegt Bruce Poppe, geneticus aan het UZ Gent. “Het is een erg heterogene groep. Bij een aantal mensen is die aandoening relatief stabiel, maar hun situatie kan ook levensbedreigend zijn.”

Elisabet D. lijdt aan familiale mediterrane koorts: ‘Na elf jaar begin je aan jezelf te twijfelen. Maar ik heb me niets ingebeeld. Mijn ziekte heeft een naam.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Het duurt soms jaren voor mensen de juiste diagnose krijgen. Elisabet D. (42) uit Wondelgem kreeg in 2010 last van hevige buikpijnen en periodes van onverklaarbare koorts. Toch zou het tot 2021 duren voor ze de correcte diagnose kreeg.

“Mijn huisarts weet mijn kwalen aanvankelijk aan mijn zwangerschap. Toen er na de bevalling geen beterschap kwam, ben ik verder gaan zoeken”, zegt Elisabet, die intussen moeder is van twee kinderen.

Tussen 2010 en 2021 bezocht ze twintig specialisten in tal van ziekenhuizen. In totaal werd haar bloed bijna 250 keer onderzocht, had ze talrijke scans en MRI’s. Er werden biopsies, gastro- en endoscopies uitgevoerd, maar niemand vond een verklaring voor de opstoten van buikpijn en de extreme vermoeidheid waarmee ze iedere dag kampte.

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal was het een beproeving. “Je wordt voortdurend heen en weer geslingerd tussen hoop en ontgoocheling, tussen angst en opluchting”, vertelt Elisabet, die in elf jaar tijd ook verschillende foutieve diagnoses kreeg, gaande van het chro­ni­sche­ver­moeid­heids­syn­droom (CVS) en lupus tot de ziekte van Lyme. “Ik heb vaak maandenlang zware medicatie geslikt, waardoor ik op een bepaald moment zelfs leverproblemen kreeg.”

De ziekte kreeg een enorme impact op haar leven. Elisabet ging na haar studies economie als kredietanaliste aan de slag bij een bank, maar na een ziekteperiode werd ze van de ene op de andere dag naar een administratieve functie overgeplaatst. Ze ging bij een andere bank werken, maar werd er ontslagen wegens medische overmacht.

“Dat viel mij heel zwaar”, vertelt ze. “Ergens begrijp ik dat een chronische ziekte niet evident is voor een werkgever, maar ik heb dit niet ook niet gewild. Ik wil vooral niet thuis wegkwijnen. Ik wil dingen doen.”

De hevige buikpijnen − ze kan soms tien tot vijfentwintig dagen haar bed niet uit − zetten ook een rem op haar sociaal leven. “Als je voor de derde keer een etentje moet afzeggen wegens ziekte, bellen mensen niet meer”, zegt ze. “Gelukkig heb ik heel veel steun van mijn partner, die 200 procent achter mij staat.”

Hoewel ze in de loop van de jaren tientallen dokters zag, voelde ze zich vaak in de steek gelaten door de klassieke geneeskunde. “Als een specialist je klachten niet kan verklaren binnen zijn vakgebied, word je weggestuurd. Ik kreeg nooit een voorstel om een bepaalde richting uit te gaan. Ik moest zelf maar blijven doorzetten en mijn weg blijven zoeken.”

Op een bepaald moment opperde een arts zelfs dat de ziekte tussen haar oren zou zitten. “Dat was een mokerslag. De pijnen zijn extreem: ik kan op zo’n moment zelfs geen douche nemen, omdat ik vaak flauwval als ik gewoon recht sta.”

Via een buurvrouw kwam ze in 2021 bij Bruce Poppe terecht, die het Programma voor Ongediagnosticeerde Zeldzame Aandoeningen (PrOZA) in het UZ Gent coördineert. Het team telt vier artsen: een geneticus, een internist, een neuroloog en een internist-nefroloog die zich over vastgelopen dossiers buigen. “Het is onze corebusiness om bij de meest complexe zaken toch een oorzaak te vinden”, zegt Poppe.

De kern van dat team zit in zijn multidisciplinaire aanpak, maar ze hebben ook hoogtechnologische middelen ter beschikking om de juiste diagnose te stellen. “In eerste instantie starten we een moleculair onderzoek op om gericht te kijken of we een verklaring in het DNA vinden”, zegt Poppe. “Soms lukt dat na enkele maanden, maar de complexere analyses kunnen tot een jaar duren.”

Nadat het dossier van Elisabet D. op tafel belandde, stond het na vier maanden zwart op wit: ze lijdt aan Familiale Mediterrane Koorts (FMF), een chronische, auto-inflammatoire ziekte waarbij er tijdens bepaalde periodes hevige ontstekingen op het buikvlies ontstaan.

“Ik was enorm opgelucht toen ik eindelijk een diagnose had. Na elf jaar begin je aan jezelf te twijfelen. Maar ik heb me niets ingebeeld. Mijn ziekte heeft een naam en ik weet nu wat mijn lichaam ziek maakt.”

Lien Casteels en zoon Warre (1), die een genetische aandoening heeft die slechts 50 à 60 kinderen wereldwijd hebben. ‘Onze nachtmerrie begon toen hij een dag oud was.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

De diagnose was een belangrijke stap, toch blijven er ook vandaag vooral veel vragen. Een behandeling voor FMF is er niet. Er is alleen symptoombestrijding, maar de voorgestelde ‘proef’-medicatie helpt niet. “Even leek ik met die medicatie de ziekte onder controle te hebben”, vertelt Elisabet. “Maar dit jaar gaat het weer slechter.”

Wat er daarna komt, weet ze niet. Er is heel weinig wetenschappelijke kennis over FMF. Omdat de aandoening zo zeldzaam is, is er nauwelijks referentiemateriaal. “Ik zou heel graag met lotgenoten in contact komen”, zegt Elisabet . “Er moeten nog Belgen zijn met mediterrane koorts.”

Het niet weten waar ze voor staat, is het moeilijkste. “Soms ben ik jaloers op mensen met een meer gekende aandoening. Hoewel ik zeker niet wil onderschatten wat bijvoorbeeld een kankerpatiënt doormaakt, is daar wel een duidelijk traject en word je bij elke stap begeleid. Ik voel mij soms alsof ik in de woestijn terechtgekomen ben.”

De Belgische koepelvereniging Radiorg probeert patiënten met een zeldzame ziekte de weg te wijzen. Want het eenzame gevoel dat Elisabet beschrijft, blijkt ook voor andere patiënten herkenbaar.

Heel mooi moment

“Eigenlijk begint het dan pas”, vertelt de moeder van Warre. “Omdat PACS2 zo zelden voorkomt, hadden wij voor Warre geen enkele gespecialiseerde arts. Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek, er bestaat geen patiëntenvereniging. Zelfs dokter Google liet ons in de steek. We waren volledig op onszelf aangewezen.”

Ook voor de praktische zaken misten de ouders van Warre een aanspreekpunt. “Eigenlijk zou je bij de diagnose een soort stappenplan moeten krijgen. Er moet zo veel geregeld worden: van thuisbegeleiding tot kine en logopedie, en dan is er nog de administratieve molen om financiële tegemoetkomingen te krijgen.”

Lien Casteels werd zorgouder. Haar job als projectleider doet ze vandaag deeltijds. “Ik doe geen grote projecten meer. Ik kan de verantwoordelijkheid niet dragen als ik vanwege Warre even zou uitvallen.”

Het eerste jaar met Warre was een rollercoaster. “Toen hij eindelijk mee naar huis mocht − we hadden daar zo naar uitgekeken − heeft Warre nachten lang alles bij elkaar gekrijst. In het ziekenhuis was hij een erg rustig kindje. Maar na 21 dagen in neonatologie, waar altijd monitors zoemen en bliepen, moest hij aan de stilte wennen.”

Na de zomer leken de epileptische aanvallen van Warre min of meer onder controle. Het gezin besloot een weekje naar een vakantiepark te gaan. “We hadden net onze spullen uitgepakt. Warre lag in zo’n parkje dat we gehuurd hadden, en hij kreeg een aanval. We moesten meteen terugkeren naar het UZ om te controleren of hij een infectie had.”

De vader van Warre keerde een dag later met hun twee andere kinderen terug naar het vakantiepark om hen nog wat vakantiegevoel te gunnen. Lien bleef met Warre in het ziekenhuis. Dat werd onverwacht een heel mooi moment. “Toen we met zijn tweetjes in het UZ waren, voelde ik me voor het eerst echt met hem verbonden. Ik besefte dat hij niet zonder mij kon, maar ik ook niet zonder hem.”

Vandaag is Warre een gelukkig kind dat met zijn glimlach alle harten verovert. Hij is heel sociaal en houdt van zwemmen. De neuroloog ziet een lichte motorische achterstand, maar het is onduidelijk hoe dat zal evolueren. Zal hij kunnen stappen, kunnen praten? Zal hij naar school kunnen gaan en later voor zichzelf kunnen zorgen? Het zijn vragen waar vandaag niemand het antwoord op kent.

“Als mama ben ik enorm gefocust op zijn ontwikkeling. Iedereen zegt dat ik niet mag vergeten om te genieten nu hij klein is. Maar omdat ik zo onzeker ben over de toekomst, is dat echt niet simpel.”

6.000-8.000 Er zijn 6.000 tot 8.000 zeldzame ziekten geïdentificeerd. Elke zeldzame ziekte heeft een kleine groep van patiënten, maar samen maken alle mensen die lijden aan zo’n ziekte 5 procent van de wereldbevolking uit. 30 miljoen Europeanen en ruim 500.000 Belgen lijden aan een zeldzame ziekte.

Dat gevoel is ook Sven Van de Velde (50) uit Antwerpen niet vreemd. Hij werd in 2011 blind door Retinitis Pigmentosa (RP), een aandoening waardoor hij sinds zijn puberteit steeds slechter is gaan zien. “Ik ben altijd bijziend geweest. Toen ik als tiener ’s avonds op stap ging vond ik al eens moeilijker de weg dan mijn vrienden. Later werd het ook overdag moeilijker om contrasten te zien.”

Van de Velde was in zijn jeugd een fervent waterskiër met topsportstatuut. Toen hij de fel gekleurde boeien op het water niet meer kon onderscheiden, kwam hij in 2003 bij een nieuwe oogarts terecht en kreeg hij zijn diagnose. “Ik zou blind worden. Maar ik heb heel veel tijd nodig gehad voor ik dat zelf wilde geloven.”

Hij trok zich in alle stilte terug uit zijn waterskiclub. Op kantoor − Sven Van de Velde werkte toen nog als accountant − probeerde hij te verstoppen dat hij niet scherp meer kon zien. “Zelfs toen ik op het punt was dat ik geen letters meer van cijfers kon onderscheiden, weigerde ik dat te aanvaarden. Ik ging documenten in het kopieermachine vergroten zodat ik toch nog kon voortdoen.”

Zijn vriendin schreef hem toen in voor Voorbij de grens, een documentairereeks op Eén waarbij fotografe Lieve Blancquaert met tien mensen met een lichamelijke beperking door Nicaragua trok.

“Hij zat heel diep toen”, vertelt zijn vrouw Tamara Nolens. “Maar toen hij terugkwam, was hij helemaal veranderd. Ik had mijn Sven terug.”

Het stel opende een B&B in Antwerpen. Omdat de reis naar Nicaragua zo’n keerpunt voor hem was, startte Sven met het organiseren van back-to-basics-activiteiten voor mensen met een beperking. Deze week reist hij met een groep door Zuid-Afrika.

Sven heeft leren leven met zijn blindheid. Hoopt hij nog op beterschap? “Ik wil niet hopen, maar diep in mijn binnenste doe ik dat toch”, zegt Sven. “Ik probeer er niet dagelijks mee bezig te zijn, om mezelf te beschermen tegen teleurstellingen.”

De afgelopen jaren wordt er door patiënten met zeldzame aandoeningen hoopvol naar onder meer gentherapie gekeken. In de oogheelkunde werden daarmee al indrukwekkende resultaten geboekt.

Bart Leroy, oogarts in het UZ Gent, werkte mee aan de ontwikkeling van Luxturna, een geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame oogziekte als gevolg van een afwijking aan het RPE65-gen. De aftakeling van de ogen kan gestopt worden door een eenmalige injectie met het geneesmiddel. “Het is eigenlijk een dikke druppel met 150 miljard virussen die we in het netvlies, de lichtgevoelige laag achterin in het oog, spuiten. De virussen brengen elk een kopie van het gezonde gen naar de netvliescellen die dat nodig hebben. Zo wordt de functie van het defecte gen overgenomen en verbetert het zicht.”

In ons land wordt Luxturna sinds 2021 volledig terugbetaald. Sindsdien werden er al vijftien mensen mee geholpen.

“Er zitten nog meer innovatieve producten in de pijplijn”, zegt Leroy. “Dat schept hoop voor mensen met erfelijke netvliesaandoeningen. Maar voor de zeldzaamste ziektes ligt dat moeilijker. Met de huidige manier van werken is er pas een businessmodel mogelijk als een ziekte iets of wat frequent voorkomt.”

Dorien De Man en twee van haar drie kinderen hebben een zeldzame huidziekte waardoor de huidlagen makkelijk loskomen. 'Alles kan wrijving veroorzaken: ondergoed, tanden poetsen, knuffelen...' Beeld Thomas Sweertvaegher

Vanuit economisch standpunt is dat niet onbegrijpelijk, maar voor patiënten ligt dat uiteraard anders. “Het is cynisch”, zegt Dorien De Man (34) uit Overijse, die aan Epidermolysis Bullosa (EB) lijdt, een zeldzame huidziekte waardoor de huidlagen makkelijk loskomen. “Omdat we te duur zijn, zijn wij niet interessant voor de farmasector.”

Bij haar geboorte had ze een blaar op haar voet. Aanvankelijk panikeerde niemand, maar dat veranderde toen ze enkele dagen later wondjes over heel haar lichaam had. “De diagnose volgde niet veel later: na een biopsie bleek dat ik lijd aan een milde vorm van EB, die niet levensbedreigend is.”

Tot zover het goede nieuws, want ook die milde vorm veroorzaakt ernstige klachten. “De wereld is te hard voor ons. Alles kan wrijving veroorzaken: ondergoed dragen, tanden poetsen, haren kammen, knuffelen, liggen, lopen, fietsen enzovoort. Zelfs wondverzorging is niet evident, omdat de verbanden de huid rond de wond irriteren.”

Toen Dorien, die taalbeleidsadviseur is bij het Huis van het Nederlands in Brussel, enkele jaren geleden een kleine operatie moest ondergaan, liep het serieus mis. “Ik had de verpleegkundigen gewaarschuwd dat ik geen standaardverbandmateriaal verdraag. Toen ik ontwaakte, bleek dat ze dat toch gebruikt hadden. Ik houd er vandaag nog littekens aan over.”

Als tiener werden haar klachten milder, en minder zichtbaar. “De ziekte is niet weg, maar momenteel heb ik er weinig last van. Mijn huid is getraind en ik weet ook wat ik moet doen om blaren te vermijden. Ik kan niet te ver fietsen, ik draag nooit twee dagen na elkaar dezelfde jeansbroek.”

Acht jaar geleden beslisten Dorien en haar partner Jan Rongé dat ze aan kinderen wilden beginnen. Ook dat is niet evident als je een erfelijke ziekte hebt. “De kans dat ik het gen zou doorgeven, is een op de twee”, vertelt Dorien. “We zijn begonnen aan een ivf-behandeling, maar dat was zo ingrijpend dat we toch de natuurlijke weg hebben gevolgd.”

Nette (6) bleek bij haar geboorte dezelfde vorm van EB als haar moeder te hebben. “Na een paar dagen merkten we hoe heftig dat is”, zegt Jan Rongé. “Haar vasthouden bleek een uitdaging. We wikkelden haar altijd in een zacht doekje, en probeerden zo weinig mogelijk drukpunten te gebruiken.”

Nette kon ook geen pampers verdragen. “We moesten de elastiekjes eruit halen en binnenin zachte kompressen leggen. Maar zodra die nat werden, zorgden ze ook voor irritatie. Kruipen betekende dat ze vol met wondjes stond. Leren stappen was nog moeilijker: haar voetzolen stonden vol met blaren, en voor we naar school vertrokken, moesten we die pijnlijke voetjes in een schoen wurmen”, vertelt haar vader.

Tot ze drie waren, droegen de kinderen hun kleren binnenstebuiten omdat de naden anders wonden veroorzaakten.

Hun tweede kind, Gus (4), bleek ook drager van het EB-gen. Voor hun derde kindje kozen Dorien en Jan wel voor ivf. Buitenstaanders vinden het soms moeilijk te begrijpen waarom ze dat niet eerder hebben gedaan. Maar het is geen eenvoudige keuze.

“Toen ik Dorien leerde kennen, wist ik niet eens dat ze een erfelijke ziekte had”, zegt Jan Rongé. “Wilden we dan echt embryo’s die zoals haar zouden zijn, weg selecteren? Voor het syndroom van Down is er een duidelijk kader, maar voor EB is dat er niet. In Nederland wordt ivf niet eens terugbetaald voor onze vorm van EB. Hoe moeten wij dan zelf scheidsrechter spelen?”

“Hoe moeilijk het soms ook is, we zijn blij met de keuzes die we gemaakt hebben”, zegt zijn vrouw. “Kinderen met EB zijn sterk en we hebben veel van hen te leren.”

Dat ze bij hun derde kindje Fie (1) toch voor ivf hebben gekozen, heeft een praktische reden. “We willen onze kinderen een gewone kindertijd geven. Dat lukt, mede dankzij de hulp van de kinderverzorgers in de crèche, de vriendjes op school en de zorgverleners die ondanks hun gebrek aan tijd en financiering toch meer doen dan gevraagd. Maar EB vraagt zoveel, dat we het onszelf te moeilijk zouden maken met drie kinderen die zoveel zorg vragen.”

Er bestaat geen medicijn om EB te genezen. De behandeling is vaak complex en duur. Als ervaringsdeskundige is Dorien De Man ook voorzitter van patiëntenorganisatie Debra, die ook mee aan de wieg stond van het multidisciplinair kenniscentrum in UZ Leuven. “Helaas hebben we nog altijd geen officiële erkenning. Iedereen heeft de mond vol over onze geweldige gezondheidszorg, maar waarom gebeurt er dan zo weinig voor die 500.000 patiënten met zeldzame ziekten?”