Op de vlucht voor een ngo met een pak beelden op zak

In de Graduation-fotowedstrijd gaat De Morgen op zoek naar het strafste jonge talent onder de pas afgestudeerden. Vandaag maakt u kennis met Manu De Caluwe.

Met honderden zitten ze op een rij. Allemaal gehuld in hetzelfde propere hemdje en lichtblauwe jeansbroek. In totaal zijn zo’n 25.000 kinderen uit 62 inheemse stammen op internaat in het Indiase Bhubaneswar, onder de vleugels van een Indiase ngo. Fotograaf Manu De Caluwe (37) liep er stage om zo beelden te maken voor zijn fotoreeks Tribe Done Gone.

"Voor ik vertrok wist ik niet hoe die stammen precies in elkaar zitten, laat staan dat het er zo veel zijn en dat ze zo veel unieke eigenschappen met zich meedragen", vertelt De Caluwe. "In mijn foto's valt er geen onderscheid meer te maken tussen de kinderen van de verschillende stammen. De nieuwe generatie verliest een groot deel van zijn eigenheid door de betrokkenheid van onze moderne wereld. Stilletjes aan doven de stammen uit."