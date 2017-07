Van One Direction tot filmster: 'Harry Styles was de beste man voor de rol'

Toen Harry Styles (23) vorig jaar op het IJsselmeer voor het oorlogsdrama Dunkirk aan het draaien was, stonden aan de kust talrijke tienermeisjes smachtend te wachten op een glimp van hun idool. Taferelen die hij gewend was als lid van boyband One Direction. "Niets van gemerkt", zegt de zanger kortaf in een vliegtuighangar even buiten Londen, waar hij enkele dagen voor de wereldpremière van Dunkirk de pers te woord staat. "Maar dat de fans mij niet hebben gezien, is niet zo verwonderlijk.