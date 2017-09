Twaalf langspeelfilms in internationale competitie Film Fest Gent

De twaalf geselecteerde films zijn 1945 van Ferenc Török, The Butcher, The Whore & the One-eyed Man van János Szász, Call Me by Your Name van Luca Guadagnino, A Ciambra van Jonas Carpignano, The Fixer van Adrian Sitaru, The Killing of a Sacred Deer van Yorgos Lanthimos, A Man of Integrity van Mohammad Rasoulof, La nuit où j'ai nagé van Damien Manivel en Kohei Igarashi, Tesnota van Kantemir Balagov, Thelma van Joachim Trier, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri van Martin McDonagh en Zagros van Sahim Omar Kalifa.

Film Fest Gent vindt plaats in Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit, KASKcinema en Capitole Gent.