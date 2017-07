Tunesische rechtbank verbiedt vertoning Wonder Woman om Israëlische hoofdrolspeelster

Tunesië is na Libanon en Qatar het derde Arabische land waar de Hollywoodfilm over de superheldin op de zwarte lijst is gezet. In Algerije werd de film op het laatste moment teruggetrokken van het festival Nuits du Cinéma in Algiers na een storm van kritiek op sociale media.

Het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken en een rechtbank in Qatar verboden de film, kort voor de première in een reeks theaters, om de eenvoudige reden dat de 32-jarige Gadot Israëlische is. De voormalige Miss Israël is echter ook controversieel omdat zij een enthousiast supporter is van het Israëlische leger, waarin zij twee jaar diende. In 2006 was zij gevechtsinstructeur tijdens de Tweede Libanonoorlog, toen Israël jacht maakte op Hezbollah.

Censuur

Het citaat speelde een grote rol in het debat over de film in Jordanië. Ook daar werd vorige maand wekenlang gedebatteerd over een mogelijk verbod. "De hoofdrolspeelster steunt het vermoorden van kinderen, daarom moeten we de film boycotten", zei een van de bezwaarmakers in The Jordan Times. De cultuurcommissie van de overheid zag uiteindelijk geen juridische grond voor een verbod.

Vertoning van de film in Tunesië werd begin juni al opgeschort door een rechter, die verwees naar het feit dat Gadot in het Israëlische leger heeft gediend. Sommigen in Tunesië stelden dat vertoning van de kaskraker zou neerkomen op normalisatie van de betrekkingen met Israël. Anderen spraken van censuur en stelden dat de critici zich hadden kunnen beperken tot een oproep aan filmliefhebbers tot een boycot.