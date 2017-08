Toerisme veert op dankzij 'Dunkirk'. Maar gaat het niet te ver?

Dankzij de nieuwe Hollywood-kaskraker Dunkirk staan zelfs op warme zomeravonden rijen voor de bioscoop. De oorlogsfilm toont hoe de Britten de vloed nodig hebben om honderdduizenden in het nauw gedreven militairen per boot te evacueren uit het Franse Duinkerken, met ronkende Duitse bommenwerpers boven hun hoofd. Het toerisme in Duinkerken zit sinds de première in de lift. Een nieuw museum is geopend, Dunkirk-tours in verschillende talen worden aangeboden en een van de evacuatieboten is zowaar omgebouwd tot restaurant. Gaat dat te ver, of staat deze commercialisering nog in dienst van de gebeurtenissen? Hoe respectvol om te gaan met oorlogsherinnering en toerisme?