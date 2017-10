Strakke eighties-zwemshorten (en 4 andere Film Fest Gent-tips)

Deze week is het Film Fest Gent. Daarom somt De Morgen de komende dagen elke dag vijf films op die u écht niet mag missen.

Call Me By Your Name

6 Call me by Your Name © RV Het is altijd opletten geblazen wanneer films al een half jaar op voorhand als Oscar-favoriet worden uitgeroepen. In het geval van Call Me By Your Name kunnen we alleen maar hopen dat de voorspellingen kloppen.

De zeventienjarige Elio brengt de zomers door met zijn ouders aan de Italiaanse Riviera. Zijn vader - een joodse professor - laat er telkens een assistent logeren. In 1983 is dat de knappe Amerikaan Oliver.

Hoewel Elio in trek is bij de meisjes in het dorp, leidt Oliver hem steeds meer af. Er ontstaat een wondermooie band uit het constant aantrekken en afstoten. Al dan niet verpakt in een strakke eighties-zwemshort.

Daarom is Call Me By Your Name dé LGBT-film van het festival. A Bigger Splash-regisseur Luca Guadagnino laat de zaken gewoon voor zich spreken. Liefde is liefde. En liefdesverdriet is dat ook.

Resurrection

6 Resurrection © RV U herkent 'm misschien niet, maar die jonge kerel is Gilles 'Hasta la vista!' De Schryver. U herkent 'm niet aan zijn blonde krullen, want die heeft hij afgeschoren. En u herkent 'm niet aan zijn stem, want die laat hij niet horen.

Dialogen zijn immers spaarzaam in Resurrection, het langspeeldebuut van Kristof Hoornaert. De Schryver, een jonge moordenaar die dwaalt door het bos, zegt niets, en Johan Leysen, een eenzame kluizenaar die de verdwaalde ziel opvangt, zegt al niet veel meer. Resurrection is een visuele ervaring, waarin de schoonheid behoorlijk letterlijk 'verstild' valt te noemen.

Hoornaert heeft een knap visueel oog, en hij leert van de besten: uit zijn debuut blijkt immers dat hij vaak naar de films van Andrei Tarkovsky en Ingmar Bergman heeft gekeken, en zeg nu zelf: er zijn slechtere voorbeelden. Resurrection is geen hapklare brok, maar uw honger naar eigenzinnige cinema wordt er vast en zeker door gestild.

On Body and Soul

6 Still uit 'On Body and Soul' © RV De kans dat u dit jaar een vreemdere liefdesfilm zal zien dan On Body and Soul, is bijzonder klein. Of wat dacht u anders van deze synopsis: in een Hongaars slachthuis wordt de eenzame directeur verliefd op een introverte nieuwe werkneemster.

In het echt lukt praten niet zo, maar in hun dromen ontmoeten de twee mekaar... in de vorm van twee herten. Regisseuse Ildikó Enyedi creëert een poëtisch en lichtjes absurd universum waar wreedheid en tederheid elkaar afwisselen.

On Body and Soul betoverde in Berlijn de jury van Paul Verhoeven – de film won de Gouden Beer – en zal met u ongetwijfeld hetzelfde doen. O, en wedden dat u achteraf op zijn minst zal overwegen om vegetarisch te worden?

Beach Rats

6 Beach Rats poster © RV Schrijf op: Eliza Hittman wordt ooit genomineerd voor een Oscar. En dat zeggen we heus niet alleen omdat je haar tweede film Beach Rats – toegegeven, enigszins gemakzuchtig – zou kunnen omschrijven als de blanke Moonlight.

Evengoed kun je zeggen dat ze voor dit voortreffelijke coming-of-age-drama goed naar Beau travail van Claire Denis heeft gekeken. Maar bon, als je dan toch een film maakt waarin de verafgoding van het mannelijke lichaam zo’n belangrijke rol speelt, waarom zou je het tijdloze meesterwerk van de Française niet een paar keer op repeat zetten (en meteen ook een Franse chef foto inhuren om jouw eigen film op 16mm te draaien)?

Het eindresultaat is een verpletterend intieme observatie van ontluikende seksualiteit, vol memorabele vertolkingen, die nog dagenlang blijft nazinderen.

Cuori Puri (Pure Hearts)

Jong zijn is nooit eenvoudig, maar al zeker niet wanneer je wordt opgevoed in een ultra-katholieke omgeving. Agnese (Selene Caramazzo) staat, onder druk van haar moeder, op het punt om voor de parochie een plechtige eed af te leggen: geen seks voor het huwelijk.

6 Cuori Puri - Pure Hearts © RV Ondertussen probeert Stefano (Simone Liberati), zijn leven op de rails te krijgen, met een jobje als parkingbewaker. Hij probeert te breken met zijn verpauperde ouders en drugdealende maats, en leert Agnese kennen. Alleen is Stefano niet zo puur van hart, of toch van lichaam, als dat van zijn liefje.

Cuori Puri (Pure Hearts), het poëtische debuut van de Italiaanse filmmaker Roberto De Paolis, gaat over twee héél specifieke personages, maar wel thema's waarin iedereen die ooit een zoekende tiener is geweest, zich zal herkennen. Dat is hoe een coming-of-age-film moet zijn. Dat is hoe Pure Hearts aanvoelt.

