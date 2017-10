'Die vampier' uit Twilight: "Commerciële films hoeven niet meer voor mij"

Zeg niet te gauw: 'Daar is die vampier uit Twilight weer.' Robert Pattinson (31) is de posters ontgroeid, duikt tegenwoordig in de ene na de andere interessante film op. Zoals Good Time, waarin hij een amateur-bankovervaller speelt die samen met zijn zwakbegaafde broer door een nachtelijk New York spurt.

Niemand die een jaar of tien geleden had durven vermoeden dat Robert Pattinson ooit een vaste klant zou worden op het Filmfestival van Cannes. Na een rolletje in de vierde Harry Potter-film brak de bleke Brit in 2008 definitief door als de zwaarmoedige vampier Edward Cullen in Twilight. Zijn tegenspeelster Kristen Stewart werd ook in het echte leven zijn lief. Een tieneridool was geboren.

Jarenlang werd Pattinsons leven gedomineerd door gillende bakvissen en paparazzi op elke straathoek. Op een bepaald moment reed de acteur in L.A. soms letterlijk urenlang rondjes om opdringerige fotografen af te schudden. Maar toen de Twilight-saga in 2012 aan haar eind kwam, sloeg Pattinson een totaal ander pad in. Voeten vooruit, ver weg van glamour. Het dreef hem in de armen van eigenzinnige filmmakers als David Cronenberg – zijn lievelingsregisseur, met wie hij Cosmopolis en Maps to the Stars draaide – James Gray en Werner Herzog. Plots was Pattinson een graag geziene gast op de meest prestigieuze filmfestivals ter wereld.