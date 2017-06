Regisseur François Ozon: “Een opengesperde vagina? Wat is daar provocerend aan?”

Drie weken geleden stond Ozon nog piekfijn uitgedost – niet dat de Franse regisseur er ooit anders uitziet, mais bon – op de rode loper in Cannes. Tot zijn eigen verbazing, want de Franse regisseur had niet verwacht dat ’s werelds meest prestigieuze festival zijn film zou selecteren. “Mijn vorige film Frantz, die toch een iets ernstigere toon had, wilden ze al niet. Dus dan leek deze me helemaal ongeschikt voor Cannes."