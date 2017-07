Raven in Iran en ruziën met Poetin: dit zijn de bioscooptips van De Morgen

1. Dunkirk U kan er deze week - en bij uitbreiding de hele zomer - niet omheen. Christopher Nolan - regisseur van Interstellar en The Dark Knight-trilogie - draaide een nieuwe film en hij is groots. IMAX-formaat groots, want dit oorlogsepos werd gedraaid in de allerhoogste kwaliteit. De setting: Duinkerke, mei 1940. De strijd: honderdduizenden geallieerde troepen staan met de rug tegen, wel ja, de zee. Het begin van de Tweede Wereldoorlog kwam nooit dichterbij. Nu in de bioscoop. Lees hier onze recensie.

2. War for the Planet of the Apes Onze harige vrienden van de Planet of the Apes-franchise zorgen in dit derde luik van de moderne reboot alweer voor topentertainment mét brains. War is een bikkelharde oorlogsfilm vol morele dilemma’s en verbluffend realistische apen, en misschien wel het rijkste deel van de trilogie, met onderliggende thema’s als radicalisering en de wazige grens tussen goed en kwaad. In volle zomer zo’n straffe film zien, dat doet goe-oe-oe-oe-oed! Nu in de bioscoop. Lees hier onze recensie.

3. The Nile Hilton Incident Meeslepend en fascinerend, dat is dit waargebeurde drama over corrupte politieagenten in Caïro. Of hoe een whodunit nog meer intrigeert in de marge van de recente geschiedenis. Want The Nile Hilton Incident speelt zich af in de aanloop naar de Egyptische Revolutie van 2011. Alleen al daarom is deze film een terechte winnaar van de Juryprijs Wereldcinema op het Sundance Film Festival. Nu in de bioscoop. Lees hier onze recensie en ons interview met actrice Mari Malek.

4. Leviathan Op Loveless, de nieuwe film van grootmeester Andrej Zvjagintsev, is het nog enkele maanden wachten. Maar in afwachting daarvan programmeert men bij Sphinx Cinema nog eens zijn vorige prent Leviathan: een groots drama over een man die onteigend dreigt te worden door een corrupte burgemeester. De film kreeg van de Russische minister van Cultuur etiketten als “anti-Russisch” en “opportunistisch” opgeplakt, en werd vervolgens voor een Oscar genomineerd. Hoeft het nog gezegd dat Poetin geen fan is van Zvjagintsev? Vanaf 20 juli twee weken lang in Sphinx Cinema (Gent).

5. It Comes at Night Toptalent Trey Edward Shults begeeft zich ergens tussen zombiefilm en familiedrama met het hyperefficiënte It Comes at Night. Tussen de griezelige taferelen door heeft hij heel wat te zeggen over de menselijke natuur en de tijdsgeest. Een nachtmerrieachtige fabel over angst voor het vreemde, die maximaal kippenvel opwekt met minimale middelen. Nu in de bioscoop. Lees hier onze recensie.

6. Wonder Woman Waar Batman en Superman de laatste jaren hard op hun bek gingen, blijft Wonder Woman fier overeind. Eindelijk een goeie film in het DC Extended Universe! Maar vooral: eindelijk een vrouwelijke superheldin, en eindelijk een vrouw achter de camera! Patty Jenkins zorgt voor spanning, humor, meeslepende actie en perfect afgemeten dosissen geschiedenis, filosofie en feminisme. Nu in de bioscoop. Lees hier onze recensie.

7. Visages, villages Nood aan een opkikker? Geef u over aan deze excentrieke documentaire, en laat het onwaarschijnlijke duo Agnès Varda en JR een kamerbrede glimlach op uw gezicht toveren. De gekke oma en de hipster trekken samen op roadtrip langs de meest onooglijke Franse dorpjes, en beplakken er muren met reusachtige foto’s van de locals. Zalig tegengif voor deze cynische tijden, en een mooi afscheid van filmmonument Varda, die haar camera definitief aan de wilgen hangt. Nu in de bioscoop. Lees hier onze recensie en ons interview met Agnès Varda.

8. Spider-Man: Homecoming Had Spider-Man alweer een reboot nodig? Totaal niet. Maar toch is deze Spider-Man: Homecoming geen complete waste of time. Sony durft het deze keer anders aan te pakken, als ware het een high school movie met wat stuntelige heldentrekjes. Met top acteerwerk van Michael Keaton en obligate cameo's van Avengers Captain America en Iron Man. Want ja, deze film is dan ook de hefboom naar Spider-Man in het bredere Marvel universum. Lees hier onze recensie.

9. Raving Iran U gaat vrijdag een stapje in de wereld zetten? Pik dan vooraf nog even Raving Iran mee, en u zal achteraf extra dankbaar zijn om de vrijheid waarmee u in ons land de dansvloer onveilig mag maken. Deze documentaire volgt namelijk twee house-dj’s uit Teheran, die noodgedwongen hun ding doen in het undergroundcircuit. Plaatjes draaien – en zelfs dansen – is bij wet verboden in Iran, en dus beperken Blade en Beard, zoals de heren zich noemen, zich tot illegale feesten in de woestijn. Totdat ze uitgenodigd worden om op een festival in Zwitserland te draaien, en de verleiding om te vluchten plots wel heel groot wordt... Op 21/07 in Cinema Zuid (Antwerpen). Bekijk hier het gesprek tussen Charlotte de Witte en Blade & Beard.