Productiehuis Menuet houdt er mee op

Het nieuws over het einde van Menuet, waar filmwebsite Cinevox mee uitpakte, komt als een verrassing. Het productiehuis had immers nog een aantal projecten op stapel staan. Op televisievlak zijn dat De bende van Jan De Lichte met Matteo Simoni en Stef Aerts en 13 geboden , een reeks met Marie Vinck in de hoofdrol. Ook de films Verborgen Verlangen , met Astrid Coppens in de hoofdrol en Under my Skin van Lukas Dhont moeten nog afgewerkt worden. Dat zal de komende maanden ook gebeuren, verzekert Impens. Maar daarna houdt het op. Voor de verfilming van de succesroman Het Smelt , waarvoor Veerle Baetens voor het eerst in de regisseursstoel gaat zitten, wordt een andere oplossing gezocht. "Die film brengen we onder bij een ander productiehuis", legt Impens uit. "De gesprekken daarover zijn volop gaande."

Heilige vuur

Veel wil Impens niet over zijn beslissing kwijt. "Ik heb op dit moment geen zin om daar op in te gaan. Wie me kent weet dat ik hier al een tijd mee in mijn hoofd zit. Het is niet slecht jezelf af en toe in vraag te stellen. En als dan blijkt dat de goesting, de passie en het vuur net iets minder zijn, hou je er maar beter mee op. Dit vak staat voor enorme uitdagingen. Er wordt op een totaal andere manier naar film en TV gekeken en daar moet een antwoord op komen. Maar het is niet meer aan mij om daar naar op zoek te gaan. Na dertig jaar is de veerkracht een beetje weg. Het is nu aan jonge mensen om het over te nemen."