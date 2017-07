Setbezoek Plus

Op de set bij Adil en Bilall: “Diversiteit is een feit”

'Black'-regisseurs komen terug uit Amerika voor nieuwe film 'Patser'

De afgelopen maanden kon u Adil El Arbi en Bilall Fallah vooral onder de Californische zon terugvinden, maar nu is het Black-duo terug in ons land voor hun derde langspeelfilm Patser. Zelfs Will Smith moest wijken voor dit misdaadverhaal over vier drarries en een shitload drugs. Wij bezochten de meest diverse set van het land.