Naam Harvey Weinstein verdwijnt van credits en zijn productiehuis overweegt naamsverandering

Gisteren werd bekend dat Harvey Weinstein ontslagen is als producer bij het naar hem vernoemde bedrijf The Weinstein Company. Vandaag raakte dan weer bekend dat zijn naam ook verwijderd zal worden van alle televisieseries en films waarbij Weinstein als uitvoerend producent werkte. The Weinstein Company zou bovendien verschillende reclamebedrijven benaderd hebben om een nieuwe naam en brand voor hen te creëren. Dat melden bronnen aan Deadline.

Het verwijderen van Harvey Weinsteins naam van alle producties waar hij aan meewerkte, komt er op vraag van de mensen die met alle tv- en filmprojecten bezig zijn waar ook Weinstein aan verbonden was. Zij willen zich zoveel mogelijk van Weinstein en zijn gedrag distantiëren. Bij de meeste producties was Weinstein sowieso niet actief betrokken. Deze producties worden niet volledig geschrapt, aangezien er anders te veel mensen op straat gezet moeten worden.

Naamsverandering

Het veranderen van de bedrijfsnaam van The Weinstein Company zal moeilijker worden, aangezien Weinstein zelf uiteraard veel meer betrokken was bij alle beslissingen die binnen het naar hem vernoemde productiehuis genomen werden.

Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en het ongewenst lastigvallen van tientallen medewerksters. Hij is een van de mede-oprichters van het productiehuis The Weinstein Company.