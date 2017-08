Kloof blijft bestaan: bestbetaalde acteurs strijken drie keer zoveel op als actrices

Het is al langer een heet hangijzer in Hollywood: de kloof die gaapt tussen de betaling van acteurs en actrices. De discussie laait ongetwijfeld weer op na de bekendmaking van de bestbetaalde filmsterren van 2017 door zakenblad Forbes.

Mark Wahlberg, volgens Forbes de bestbetaalde acteur van de afgelopen twaalf maanden, verdiende dankzij kaskrakers als Daddy's Home 2 en Transformers: The Last Knight 57,8 miljoen euro. Ruim 2,5 keer zoveel als de bestbetaalde actrice, Emma Stone, die "slechts" 22 miljoen euro opstreek. Sterker nog: veertien mannen op de lijst van Forbes verdienden meer dan de 28-jarige Stone. Van spierbundel Dwayne 'The Rock' Johnson, vorig jaar nog 's werelds bestbetaalde acteur en nu gezakt naar plaats 2, tot vrouwen­favoriet Ryan Gosling, die met Stone schitterde in de succesvolle muzikale feelgoodfilm La La Land. Pijnlijk: Stone won voor haar rol als Mia Dolan een Oscar voor beste actrice. Gosling, goed voor een inkomen van 24,5 miljoen euro, stond op de prijsuitreiking met lege handen. In de top-10 van meest verdienende acteurs staan sterren als Vin Diesel, Jackie Chan en Tom Cruise, maar ook in het Westen minder bekende gezichten als Shah Rukh Khan, Salman Khan en Akshay Kumar, vooral populair in de Indiase filmindustrie (Bollywood). Gezamenlijk verdienden ze 577,1 miljoen euro. Dat is bijna drie keer zo veel als wat de tien bestbetaalde actrices bij elkaar harkten (203,8 miljoen euro).

Verschil in rollen Emma stone may have taken home an Oscar for La La Land but Mark Wahlberg took home $40 million more than her: https://t.co/vNEyJ8KeUW — E! News(@ enews) 22/08/17 02:00 Volgens Forbes is het grote verschil in verloning vooral te wijten aan de rollen die vrouwen in Hollywood krijgen aangeboden. De lucratiefste rollen zijn die in blockbusters over superhelden en in langlopende actieseries als The Fast and the Furious. Ook blijkt uit een vorig jaar gepubliceerde studie dat vrouwen slechts iets meer dan een kwart van alle sprekende rollen in films vertolken.