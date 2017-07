Horrorregisseur George A. Romero (77) overleden

Romero schreef mee aan 'Nights of the Living Dead', de film uit 1968 die hij ook regisseerde. Het werd het begin van een reeks zombiefilms die in de jaren hierna nog vele malen zou nagemaakt worden.



Longkanker

Bij de Amerikaanse regisseur werd korte tijd geleden een zeer agressieve vorm van longkanker vastgesteld. Hij overleed zondag in zijn slaap, zegt zijn manager aan Variety. Hij werd 77.