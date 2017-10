Hollywood-producent Harvey Weinstein op non-actief na seksuele intimidatie

Hollywood-producent Harvey Weinstein is door zijn eigen bedrijf op non-actief gesteld, meldt The New York Times. Die krant publiceerde eind deze week een verhaal waaruit blijkt dat de producent van succesvolle films als Pulp Fiction, The King’s Speech en Good Will Hunting jarenlang vrouwen seksueel heeft geïntimideerd. Onder hen waren veel medewerksters van de Weinstein Company.

Eén van de vrouwen die zich voor het eerst publiekelijk uitspreekt over de ongewenste avances van Weinstein is actrice Ashley Judd. Hij nodigde haar in een hotelkamer uit voor een werkbespreking en deed haar vervolgens allerlei onzedelijke voorstellen, aldus Judd. Uit verklaringen van andere vrouwen blijkt dat de producent, die getrouwd is met modeontwerpster Georgina Chapman, veel vaker zo tewerk ging. Met zeker acht vrouwen werd naar aanleiding van dit soort incidenten een schikking getroffen.

2 Ashley Judd. © Photo News Weinstein bood gisteren zijn excuses aan voor zijn gedrag, dat volgens onderzoek van de krant al zo’n dertig jaar aan de gang is. De producent is naar eigen zeggen in therapie en voerde onder meer "andere omgangsvormen" in de jaren 70 aan als verklaring voor zijn opmerkingen en handtastelijkheden. Volgens zijn advocaat Lisa Bloom is hij een "oude dinosaurus" die nieuw gedrag moet aanleren.

De Weinstein Company heeft gisteren bekend gemaakt de beschuldigingen hoog op te nemen: er wordt een externe advocaat ingehuurd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de gedragingen van Weinstein. De producent richtte het bedrijf in 2005 op samen met zijn broer. Die neemt nu waarschijnlijk het roer over.