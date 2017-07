Here we go again: sequel van 'Mamma Mia' in de maak

Meryl Streep neemt opnieuw de rol van Donna op zich. Ook Pierce Brosnan en Amanda Seyfried hebben bevestigd in de sequel zullen mee te spelen. Seyfried speelde de dochter van Donna die wil weten wie van de drie ex'en van haar moeder haar echte vader is, rollen die gespeeld werden door Colin Firth, Pierce Brosnan en Stellan Skarsgård.



De 28-jarige Britse actrice Lily James zal voor een fris windje zorgen in de sequel. James, bekend van 'Cinderella' en de tv-reeks 'Downton Abbey', neemt de rol van de jonge Donna op zich.



Het eerste film, die in 2008 in de zalen kwam, werd geregisseerd door de Britse Phyllida Lloyd. Nu is het de beurt aan scenariste Ol Parker om het origineel te overtreffen. De soundtrack is opnieuw -uiteraard- in handen van Benny Andersson en Björn Ulvaeus, de mannelijke B-helft van Abba.