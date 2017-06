Geen rode kinderoortjes meer: Sony kuist films op tot familieversies

Hoe maak je van een film als White House Down, waar de ene schietpartij de andere explosie opvolgt, een cleane versie? En wat blijft er van Moneyball over als de schuimbekkende en vloekende coaches opeens alleen nog met twee woorden spreken?

De films blijven overeind vindt Sony, dat van deze twee en 22 andere films 'cleane' versies maakte die het op ondemandplatforms iTunes, Fandango Now en VUDU zal plaatsen. Andere titels die op de snijtafel belanden, zijn onder meer de twee Ghostbusters-films, drie Spiderman-films, Talladega Nights: the Ballad of Ricky Bobby en Crouching Tiger, Hidden Dragon.