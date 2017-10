Film Fest Gent lanceert eigen on-demanddienst

In een ideale wereld is het elke dag Film Fest Gent. In zekere zin is dat de gedachte achter het nieuwe on-demandplatform dat het festival vrijdagavond lanceert.

“Het gaat om films die geprogrammeerd hadden kunnen zijn of dat al geweest zijn, en we nu doorlopend kunnen brengen”, zegt algemeen directeur Martijn Bal. “Stuk voor stuk films die wij de moeite vinden om te zien.”

Het festival werkt daarvoor samen met het bestaande platform UniversCine. “Maar we vertrekken vanuit onze site als portal”, legt Bal uit. “Filmfestival.be krijgt een aparte sectie ‘on demand’ waarop 50 films aangeboden worden, met een regelmatige refresh-rate.” De gebruiker betaalt per film die hij huurt, voor een bedrag vanaf 2,99 euro dat rechtstreeks wordt afgehandeld door UniversCine. In de eerste selectie zitten titels als Amour, La La Land en Million Dollar Baby.

Binnen die 50 titels zit er elke maand een specifieke selectie van tien films rond een thema. Bij de start zijn dat films over Italië, naar analogie met het thema van de lopende festivaleditie. “Die gaan we telkens inleiden met een tekst waarin we uitleggen waarom die film thuishoort bij Film Fest Gent.” Het gaat onder meer om Il Conformista - die te zien was tijdens het festival -, Io sono l’amore en Mia madre.

Curerende functie

In dat opzicht is de nieuwe dienst helemaal anders dan de abonnementsformule die dalton.be in maart in het leven riep. Voor een maandelijks bedrag bieden zij onbeperkte toegang tot de films uit het Leuvense Kortfilm- en Docville documentairefestival. “Wij zijn zelf geen distributeur, wij hebben alleen een curerende functie”, zegt Bal daarover.

Het digitale luik is dus het logische gevolg van de jaarwerking van de organisatie, vindt Bal. “We zijn er tien dagen per jaar, op één locatie. Per definitie zijn we dus beperkt in het aantal mensen dat we kunnen bereiken. Daarom willen we het groter zien. Vanuit een piramidestructuur – met het eigenlijke festival bovenaan – is zo Film Fest Gent on Tour ontstaan, met maandelijkse filmvertoningen op locatie. Digitaal kunnen we nu de onderste laag bereiken, namelijk iedereen.”

Dat de filmervaring via on demand – dus op een kleiner scherm – misschien inferieur is aan een bioscoopbezoek, is geen issue. “Persoonlijk vind ik dat niet erg”, zegt Bal. “Ik bekijk zelfs films op mijn smartphone, dat is de realiteit van vandaag. Tegelijk is de beleving in een zaal absoluut superieur, dat gaat altijd blijven. Maar beide kunnen naast elkaar bestaan. Ik geloof niet dat ze elkaar kannibaliseren, maar net versterken.”

