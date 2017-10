Film Fest Gent is van start gegaan met Insyriated, een film van de Belgische regisseur Philippe Van Leeuw over een Syrische familie die, opgesloten in haar appartement, de oorlogsellende probeert te overleven. Met deze openingsfilm geeft het festival aan welke films we de komende tien dagen mogen verwachten. Artistiek directeur Patrick Duynslaegher: “Deze editie heeft een sterk politiek en maatschappelijk profiel.”

