Emma Stone: "Mannelijke co-sterren aanvaardden lager loon om evenveel te verdienen als ik"

In Out Magazine ging de 'La La Land'-ster dieper in op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de filmwereld. De actrice specificeerde niet welke acteurs een loonsverlaging aanvaardden, maar benadrukte dat ze ermee akkoord gingen omdat ze het fair vonden.

"Tot nu toe is het nodig geweest in mijn carrière dat mijn mannelijke tegenspelers een loonsverlaging accepteren zodat we gelijk verloond worden", zegt Stone. "Ze doen dat voor me omdat ze het juist en eerlijk vinden. (...) Voor gelijk loon naar werken heb je mensen nodig die onzelfzuchtig zeggen: 'Dit is fair.'"