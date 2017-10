Dit zijn de vijf beste films die we zagen op Film Fest Gent

Call Me By Your Name.

Film Fest Gent gaat vandaag zijn laatste dag in. Na tien dagen filmfestijn maakt De Morgen de balans op: welke films zullen ons het langst bijblijven? Kiezen is verliezen, maar deze vijf zijn vooral winnaars.

Insyriated

6 © rv De 44ste editie van Film Fest Gent opende meteen met een klepper: Insyriated, een claustrofobisch drama van Brusselaar Philippe Van Leeuw, liet niemand onberoerd.

Dit is méér dan een zoveelste film over de vluchtelingencrisis: Van Leeuw plaatst zijn camera tussen de vier muren van een Syrische familie die zich probeert af te schermen van de oorlog, terwijl buiten de bommen ontploffen.

Dit is geen film die je de oorlogsgruwel toont: dit is een film die je de oorlogsgruwel laat voelen. Ongemakkelijke, beklijvende en onwaarschijnlijk straffe cinema.

Call Me By Your Name

6 Call Me By Your Name © RV Elk jaar brengt Elio de zomer door aan de Italiaanse Riviera. Zijn vader – een joodse professor – laat er telkens een assistent logeren. In 1983 is dat de knappe Amerikaan Oliver.

Hoewel Elio in trek is bij de meisjes in het dorp, leidt Oliver hem steeds meer af. En zo ontstaat er een wondermooie band uit het constant aantrekken en afstoten. Al dan niet verpakt in een strakke eighties-zwemshort.

Call Me by Your Name is dé lgbt-film van het festival. Luca Guadagnino laat de zaken gewoon voor zich spreken. Liefde is liefde. En liefdesverdriet is dat ook.

Rabot

6 © rv Een geësthetiseerde documentaire over armoede in de Gentse Rabot-wijk? Het klinkt als een cynisch idee, maar regisseuse Christina Vandekerckhove bewijst dat het niet zo hoeft te zijn.

Met uiterst gestileerde beelden vertelt ze de vaak schrijnende verhalen van de (kans)arme inwoners van de iconische woontorens. De ellende druipt in dikke druppels van de appartementsmuren, en Rabot stelt de dingen nooit mooier voor dan ze zijn. Vandekerckhove oordeelt niet, maar registreert. Met een eerlijke, maar empathische blik.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

6 © rv Dat In Bruges-regisseur Martin McDonagh spitante dialogen kon schrijven, wisten we al. Maar zijn films waren vaak net iets te rommelig om echt indruk te maken.

Daar brengt hij verandering in met Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Topacteurs als Frances McDormand, Woody Harrelson en Sam Rockwell schitteren in dit tragisch, maar zwartkomisch verhaal over een moeder die de plaatselijke politie onder druk zit om de moordenaar van haar dochter te vinden.

Op papier is dat een onhaalbare spreidstand, maar in de praktijk is het vooral een uiterst elegante evenwichtsoefening. Eentje waarmee McDonagh eindelijk een meesterwerkje aflevert.

Tehran Taboo

6 © rv De Iraanse hoofdstad Teheran drijft op een paradox: vrijgevochten inwoners zoeken er immers hun weg in een beklemmende, ultra-Islamitische samenleving.

In Tehran Taboo, een realistische animatiefilm die onvermijdelijk aan Ari Folmans Waltz With Bashir doet denken, volgt regisseur Ali Soozandeh drie personages door de stad: een zich prostituerende alleenstaande moeder, een ambitieuze muzikant en een zwangere vrouw die op haar eigen benen wil staan.

Hun verlangens zijn herkenbaar, maar de wereld waarin ze die willen bereiken, lijkt niet meer van deze tijd. Het maakt van het prachtigeTehran Taboo een van die zeldzame films die vanuit een zeer specifieke context een heel universeel verhaal vertellen.