De legendarische vete tussen Borg en McEnroe (en 4 andere Film Fest Gent-tips)

Deze week is het Film Fest Gent. Daarom somt De Morgen de komende dagen elke dag vijf films op die u écht niet mag missen.

Borg/McEnroe

“Wat weet je over John McEnroe?” Als het dit jaar een vraag is bij De Slimste Mens ter Wereld, dan kan je er vanop aan dat “schelden” een van de verwachte antwoorden is: McEnroe’s driftbuien – “You cannot be serious!!” – waren legendarisch.

De Zweedse topper Björn Borg was zijn absolute tegenpool: ziekelijk berekend en onderkoeld, op het autistische af. Hun rivaliteit werd breed uitgesmeerd in de media, maar in werkelijkheid hadden beide spelers heel wat gemeen, zo blijkt uit Borg/McEnroe.

Regisseur Janus Metz slaat hier zeker geen ace, maar maakt er wel een aardige rally van, met hier en daar een welgemikt dropshot. Tennis boeiend houden op het grote scherm, het is sowieso een prestatie. Bovendien is de film perfect gecast: de eigenzinnige Shia LaBeouf is zo’n beetje de McEnroe van de filmwereld. Hij speelt zo goed dat je wou dat de film nog meer op hem focuste.

Façades

5 Poster van Façades © RV Nathalie Basteyns en Kaat Beels gooiden op de vorige editie van Film Fest Gent hoge ogen met de première van hun wijd geprezen tv-reeks Beau Séjour. Dit jaar zijn ze terug, met een bescheidener, maar daarom niet minder indringend project: het breekbare familiedrama Façades.

Topactrice Natali Broods speelt Alex, een uitgesproken vrouw die het steeds moeilijker heeft met haar scheefpoepende man en zich als troost ontfermt over haar dementerende vader Jean (een fantastisch doorleefde Johan Leysen), nadat zijn vrouw het om onduidelijke redenen aftrapt. Onder de intieme vader- en dochterliefde, broeit ook een onder de mat geveegd familiegeheim.

Basteyns en Beels schetsen een breekbaar, beklijvend portret, en spelen efficiënt met wat de kijker wel en niet mag weten. Het resultaat is een menselijke, diepgravende film, die nooit sentimenteel wordt en altijd spannend blijft.

Battle of the Sexes

5 Still uit 'BATTLE OF THE SEXES' © RV Seksisme tiert welig in Hollywood. Dan hebben we het niet alleen over het weerzinwekkende misbruik van filmbons Harvey Weinstein, maar ook over de nog steeds bestaande pay gap tussen acteurs en actrices. Het is moeilijk om géén echo van die problematiek te horen in Battle of the Sexes, een sportdrama dat in beeld brengt hoe tennisster Billie Jean King (Emma Stone) in de jaren 70 de genderongelijkheid in de sportwereld aanvocht.

Little Miss Sunshine-regisseurs Jonathan Dayton en Valerie Faris vertellen het verhaal van de beroemde tennismatch tussen King en Bobby Riggs (Steve Carell), een gepensioneerde toptennisser die geld wil slaan uit Kings niet aflatende strijd tegen het seksisme. Maar Battle of the Sexes zoomt ook in op Kings turbulente persoonlijke leven – vertegenwoordigd in een geweldige bijrol van Andrea Riseborough.

De beeldtaal van Dayton en Faris is opvallend ingehouden, en de twee worden door een topcast ondersteund. Vooral Steve Carell is fantastisch als de ietwat zielige, onwetende Bobby Riggs, een personage dat in scherp contrast staat met de vrijgevochten Billie Jean King, wier persoonlijke kruistocht nog steeds weerklank vindt. Een historische sportfilm die toch brandend actueel is? Yes, please!

Tehran Taboo

5 Still uit 'Tehran Taboo' © RV Niet alleen in de sportwereld worden vrouwen onder de knoet gehouden. Ook in de Iraanse hoofdstad Teheran moeten assertieve vrouwen het nog steeds met een bijrol stellen. Daar wil regisseur Ali Soozandeh verandering in brengen met Tehran Taboo, een Duits-Oostenrijkse animatiefilm die onvermijdelijk vergelijkingen oproept met toppers als Ari Folmans Waltz with Bashir en Marjane Satrapi’s Persepolis.

Toch speelt Tehran Taboo in een eigen categorie. Soozandeh volgt drie personages die moeten opboksen tegen tradities die niet meer van deze tijd zijn. De ambitieuze muzikant Babak moet een oplossing vinden voor een slippertje met een meisje dat weldra op trouwen staat, en moet kunnen bewijzen dat ze nog maagd is. De zwijgzame en zwangere Sara wil een eigen baan, maar krijgt geen toelating van haar conservatieve man, die in haar vooral een baarmoeder zit. En de grofgebekte Pari moet, nu haar man in de bak zit, zich prostitueren om zichzelf en haar stomme zoontje Elias te onderhouden.

Die drie verhalen komen samen in een fascinerend vormgegeven momentopname van een paradoxale stad, waar Islamitische tradities de gang van zaken bepalen, maar vrijgevochten inwoners dromen van meer.

The Reagan Show

5 The Reagan Show © RV Dat een filmacteur het zou schoppen tot president van de Verenigde Staten, dat leek lange tijd totaal onmogelijk. Laat staan dat die acteur zou instaan voor een van de grootste belastingverlagingen, of welgemeend met de Russen zou gaan samenzitten om een einde te maken aan de Koude Oorlog.

Zelfs Barack Obama noemde Ronald Reagan een ‘game changing president’. Maar hij was vooral een gewiekst communicator, iemand die de media vruchtbaar naar zijn hand zette om vooral zijn boodschap te verkondigen.

In The Reagan Show speelt acteur/president Reagan ongewild zijn laatste rol. Zo bouwen regisseurs Pacho Velez en Sierra Pettengill hun documentairefilm integraal op uit origineel archiefbeeld. Op die manier laten ze Reagans charisma voor zich spreken, van de volledig gescripte televisie-optredens tot de minutieuze voorbereiding die eraan vooraf gaat. Iets wat vandaag dan weer totaal onmogelijk lijkt.

