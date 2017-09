Coppola's seksueel geladen bommetje en negen andere films die u deze week niet mag missen

1. Blade Runner Vrijdag leest u in deze krant alles over Blade Runner 2049, het langverwachte en ultrageheime vervolg op de iconische film uit 1982. De invloed van Ridley Scotts origineel kan nauwelijks overschat worden: in het sciencefictiongenre is er een “voor” en een “na” Blade Runner. Bij Cinematek kan u deze week nog eens op groot scherm gaan toekijken hoe Rutger Hauer de mooiste sterfspeech ooit aflevert. Hopen dat het nadien onweert, zodat ook uw tranen weggewassen worden door de regen. Op 30/09 in Cinematek (Brussel).

2. Loveless Mother Russia is een selfie-verslaafde bitch in het allegorische scheidingsdrama Loveless, dat de Juryprijs won in Cannes. Topregisseur Andrej Zvjagintsev (Leviathan) observeert twee antipathieke egoïsten die uit elkaar gaan en vechten om de voogdij over hun 12-jarige zoontje vooral niét te krijgen. Het emotioneel verwaarloosde kind staat symbool voor de Russische burger. Een bikkelhard portret van een gezin én een land, dat een stevige knoop in je maag legt met visueel superieure feelbad-cinema. Nu in de zalen. Lees hier onze recensie en ons interview met Zvjagintsev.

3. Home Eigenlijk is er geen enkel geldig excuus om Home in de bioscoop te hebben gemist. De boodschap van onze vier sterren-recensie was duidelijk genoeg, dachten we. Maar bon, wie de beste Vlaamse film van het jaar dan toch nog niet gezien zou hebben, krijgt nu een herkansing. Nadat Fien Troch anderhalve week geleden een raid pleegde op de Ensors, is haar indrukwekkende jongerenfilm nu heel even weer op het grote scherm te zien. Op 27/09, 30/09 en 1/10 in Studio Skoop (Gent) en Actor’s Studio (Brussel).

4. The Beguiled Sofia Coppola is terug. Na een reeks mindere films weet de regisseuse van Lost in Translation eindelijk weer te verrassen met The Beguiled: een spannend en sexy verhaal over mannen en vrouwen, en wat ze op elkaar projecteren. Colin Farrell speelt een soldaat die gewond raakt tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog: hij krijgt onderdak in een meisjesinternaat, geleid door Nicole Kidman. De film is één en al (seksueel) gespannen opbouw, totdat onvermijdelijk de bom barst. Nu in de zalen. Lees hier onze recensie en ons interview met Sofia Coppola.

5. Un beau soleil intérieur Luchtig hoeft geen synoniem te zijn voor leeghoofdig, zo bewijst dit heerlijke vrouwenportret van Claire Denis (Beau travail). Juliette Binoche speelt een alleenstaande schilderes die op zoek is naar de Ware Liefde – of toch niet. Of wel? Ze weet het zelf niet goed, quoi. Subtiele humor en realistische, vaak zelfs stuntelige dialogen stuwen Binoche naar haar beste vertolking in jaren. Nu in de zalen.

6. An Inconvenient Sequel An Inconvenient Sequel: Truth to Power vertelt in wezen hetzelfde verhaal als An Inconvenient Truth, maar heeft de actualiteit aan zijn kant. Met een Amerikaanse president die niet gelooft in klimaatopwarming en de ene natuurramp na de andere, voelt de sequel een stuk prangender aan dan het origineel. Meer dan een verfilmde powerpoint-presentatie van Al Gore zelf is An Inconvenient Sequel een echte documentaire, die je met je neus op de feiten drukt. Nu in de zalen. Lees hier ons interview met Al Gore.

7. Stranger in Paradise U bent intussen immuun voor beelden van zinkende vluchtelingenbootjes op de Middellandse Zee? De Nederlandse regisseur Guido Hendrikx sleurt u uit uw apathie met Stranger in Paradise, een provocerende film die balanceert op de grens tussen fictie en documentaire. Acteur Valentijn Dhaenens verpersoonlijkt Europa: hij “verwelkomt” pas gearriveerde asielzoekers met een spervuur aan vragen en cijfers. Samen spelen ze the immigration game. Nu in de zalen. Lees hier ons interview met Valentijn Dhaenens, en onze reportage over hoe nieuwkomers reageren op de film.

8. Wind River Als u Sicario of Hell or High Water gezien hebt, dan weet u al dat scenarist Taylor Sheridan een serieus stukje kan schrijven. Maar ook achter de camera is de man duidelijk in zijn sas: zijn regiedebuut Wind River, met Jeremy Renner en Elizabeth Olsen als detectives die een moord in een indianenreservaat komen onderzoeken, is een zelfverzekerde en knap gefilmde thriller met diepgang. Op het filmfestival van Cannes mocht Sheridan meteen de trofee voor de beste regie (in de Un Certain Regard-competitie) in de lucht steken. Nu in de zalen. Lees hier onze recensie.

9. Berlin, die Sinfonie der Grossstadt Hoe Berlijn eruit zag lang voordat hipsters er op elke straathoek aan biosapjes zaten te lurken? Voor er een muur doorheen het hart van de stad sneed? En zelfs voor de nazi’s er de plak zwaaiden? U ontdekt het in Berlin - Die Sinfonie der Großstadt, de briljante beeldcollage die Walther Ruttmann in 1927 creëerde. Een ritmische documentaire die één dag in de grootstad in beeld brengt, nu ook live van pianobegeleiding voorzien. Van 29/09 tot 1/10 in Cinema Zuid (Antwerpen).