INTERVIEW Plus

Charlize Theron: "Zulke grote blauwe plekken had ik nog nooit gezien"

'Atomic Blonde' is voor Charlize Theron meer dan zomaar een actiefilm

In Mad Max maakte het publiek al kennis met de furie die in Charlize Theron schuilt. De Zuid-Afrikaanse actrice trekt die lijn nu door in het door haar geproduceerde Atomic Blonde, over een MI6-agente die in Berlijn de Russen in elkaar mept. "Mensen denken dat actiefilms geen ziel kunnen hebben."