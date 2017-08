Best betaalde Hollywoodacteur verdient bijna drie keer zoveel als vrouwelijke tegenhanger

Emma Stone kreeg een Oscar voor haar rol in musical La La Land. Ze mag zich ook de best betaalde actrice van het afgelopen jaar noemen.

Op zijn zachtst gezegd geen misse bedragen, maar niettemin peanuts in vergelijking met het loon van hun mannelijke tegenhangers. Emma Stone mag zich tussen juni 2016 en juni 2017 dan wel de best betaalde actrice noemen, liefst 14 acteurs verdienden meer dan zij.

Stone, bekend van La La Land , werd het afgelopen jaar iets meer dan 22 miljoen euro rijker, zo berekende Forbes . Ze laat daarmee Jennifer Aniston (+21,6 miljoen) en Jennifer Lawrence (+20,4 miljoen) achter zich. Melissa McCarthy (+15,3 miljoen), die recent meespeelde in Ghostbusters en The Boss , en Mila Kunis (+13 miljoen) vervolledigen de top vijf. Het gaat telkens over bruto bedragen.

Dwayne -The Rock- Johnson, die één van de hoofdrollen in Baywatch vertolkte, streek bijvoorbeeld 55 miljoen euro op. In 2016 voerde The Rock nog het Forbes-lijstje aan, dit jaar moet hij genoegen nemen met een tweede plaats. Op de bankrekening van The Fate of the Furious-ster Vin Diesel kwam er 46 miljoen euro bij. Andere grootverdieners waren komiek Adam Sandler, actieheld Jackie Chan, superheld Robert Downey Jr en Tom Cruise. Ook zij verdienden een veelvoud van La Stone en co.

Samen streken de tien best betaalde acteurs het voorbije jaar 415,5 miljoen euro op, schrijft Forbes. De tien best verdienende actrices waren samen goed voor 146,7 miljoen euro. Het zoveelste bewijs van de blijvende genderkloof in Hollywood. Emma Stone zei recent nog dat enkele van haar mannelijke tegenspelers een deel van hun loon hadden 'opgeofferd' zodat het verschil niet té groot zou zijn.