Ben Affleck onder vuur op sociale media na beschuldiging van aanranding visagist

Filmster Ben Affleck, die eerder deze week nog het gedrag van Weinstein in harde bewoordingen veroordeelde, ligt nu zelf op sociale media onder vuur vanwege aanranding.

I would also love to get an apology from Ben Affleck who grabbed my ass at a Golden Globes party in 2014. — Annamarie Tendler(@ amtendler) Thu Oct 12 02:00:00 CEST 2017 I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck(@ BenAffleck) Thu Oct 12 02:00:00 CEST 2017 Visagiste Annamarie Tendler heeft Affleck via Twitter ervan beschuldigd dat hij haar onzedelijk heeft betast. Het voorval zou volgens haar hebben plaatsgevonden tijdens het gala na de uitreiking van de Golden Globes in 2014. "Ik zou graag excuses krijgen van Ben Affleck die mij bij mijn kont greep in 2014. Hij liep op me af en plantte zijn vinger op mijn bilnaad en deed vervolgens alsof hij dat per ongeluk deed", twitterde Tendler, de echtgenote van komiek John Mulaney.



Aanleiding voor de onthulling van Tendler is de excuses die Affleck eerder deze week op sociale media maakte aan One Tree Hill-actrice Hilarie Burton "wegens ongepast gedrag". Affleck kwam tot zijn spijtbetuiging nadat een video was uitgelekt waarin was te zien hoe de acteur en regisseur van Oscar-winnaar Argo Burtons borst grijpt op een MTV-event in 2003.

"We moeten beter ons best doen om onze zussen, vriendinnen, collega's en dochters te beschermen", schreef Affleck op Twitter. "We moeten de vrouwen die hun verhaal doen steunen, dit soort gedrag veroordelen als we het tegenkomen en ervoor zorgen dat er meer vrouwen belangrijke posities gaan bekleden." Deze opmerking viel niet goed op sociale media en leidde tot vele negatieve reacties over Afflecks gedrag in het verleden.

Trio

Intussen zou Weinstein volgens TMZ in de Meadows-kliniek in Arizona zijn opgenomen. De kliniek behandelt patiënten voor verschillende gedragsstoornissen, waaronder seksverslaving. Weinstein wordt door diverse actrices en oud medewerkers beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimiderende verzoeken om seks tot verkrachting. De laatste in de rij is voorlopig het Britse model en actrice Cara Delevingne.



Op Instagram liet de 25-jarige Delevingne weten dat Weinstein haar probeerde te dwingen tot een trio met een andere vrouw na een bespreking over een mogelijke filmrol. Ze wist uiteindelijk uit de hotelkamer te ontkomen. "Hij liep met mij mee naar de deur en probeerde me te kussen. Ik wist hem te stoppen en liep de kamer uit. Ik kreeg alsnog de rol en ik heb altijd gedacht dat het kwam door wat er was gebeurd. Sindsdien voel ik mij verschrikkelijk dat ik de film heb gedaan."