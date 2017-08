Belgische film ‘Insyriated’ opent Film Fest Gent

De 44e editie van Film Fest Gent zal op dinsdag 10 oktober worden geopend met de Belgische film Insyriated. Dat meldt de organisatie op dinsdagochtend.

De openingsfilms gaat over een Syrische familie die zich dag en nacht opsluit, omdat de situatie in Damascus te gevaarlijk is geworden. Insyriated is de tweede langspeelfilm van Philippe Van Leeuw, die in 2008 Le jour où Dieu est parti en voyage draaide.

Share 'De film speelt zich volledig af in een belegerd huis in Damascus, maar de regisseur puurt uit deze specifieke situatie een universele tragedie' “De Belgische regisseur Philippe Van Leeuw toont in dit intens en aangrijpend drama twee families die het slachtoffer worden van de oorlog”, zegt Patrick Duynslaegher, artistiek directeur van Film Fest Gent. “We zien ook hoe mensen de kracht hebben om in de meest extreme omstandigheden te overleven en hun menselijkheid te bewaren. De film speelt zich volledig af in een belegerd huis in Damascus, maar de regisseur puurt uit deze specifieke situatie een universele tragedie.”

Share 'Ik hoop dat dit ook een teken is dat de situatie van Syrië en de Syriërs zelf niet vergeten kan worden' Insyriated ging in februari al in wereldpremière op het filmfestival van Berlijn in de Panorama sectie, en werd daar onderscheiden met de publieksprijs en het Europa Cinemas Label. Van Leeuw is blij met de selectie in Gent, omdat “de film door beide culturele gemeenschappen van België werd gesteund. Ik hoop dat dit ook een teken is dat de situatie van Syrië en de Syriërs zelf niet vergeten kan worden.”