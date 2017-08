Bekijk hier de trailer van 'Loving Vincent', de eerste animatiefilm in olieverf

125 professionele schilders werden daarvoor speciaal opgeleid tot ze die techniek onder de knie hadden. Drie weken lang duurde die intensieve cursus en ze werd deels via crowdfunding gefinancierd.

De film is gemaakt door de Poolse schilder en regisseur Dorota Kobiela en Hugh Welchman. Die laatste produceerde dik tien jaar geleden al Peter and the Wolf, waarmee hij een Oscar scoorde voor 'Best Animated Short'. De schilderijen werden vooral gemaakt in Gdańsk en Wrocław.

Het verhaal zelf is geconstrueerd uit 800 brieven van van Gogh en focust vooral op diens overlijden: hoe en waarom schoot de schilder zichzelf dood? Dat verhaal werd eerst gefilmd met echte acteurs, en nadien beeld per beeld overgeschilderd in olieverf.

Loving Vincent komt eind dit jaar in de zalen. Bekijk de trailer hieronder.