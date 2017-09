Ai Weiwei filmt alle vluchtelingen ter wereld

“Het probleem is niet alleen de enorme hoeveelheid vluchtelingen die nergens heen kunnen, maar ook de verleiding om onze ogen ervoor te sluiten.” Wegkijken is geen optie meer voor Ai Weiwei, en dus richtte de bekendste hedendaagse kunstenaar van China zijn camera op de vluchtelingencrisis.

In zekere zin is Ai zelf een politieke vluchteling: zijn provocerende kunst – de fotoreeks met fuck you-vingers is een veelzeggend voorbeeld – was al langer een doorn in het oog van de Chinese regering, toen Ai in 2011 plots werd opgepakt en drie maanden in de gevangenis belandde.