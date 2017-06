"Zijn we niet allemaal een beetje Michael Jackson?"

Wim Reygaert leidt ons binnen in zijn creatief proces dat leidde tot het maken van Neverlanding. "Het enige wat ik wist, was dat iemand zich in Michael Jackson moest verkleden gebruikmakend van vleeswaren." Een moment van inspiratie hoeft soms niet veel om het lijf te hebben.

Het ziet er even allemaal bevreemdend uit als het klinkt: een magere verschijning prepareert in zijn caravan enkele voedingswaren als attributen voor zijn performance. Geen toeval dat zijn verkozen gestalte de Michael Jackson uit 'Thriller' is - de dunne lijn naar horror is snel overschreden.