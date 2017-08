‘Tulip Fever’: film met een geurtje

Laten er ons geen doekjes om winden. Tulip Fever is een film met problemen. De film zou in 2004 al gemaakt worden met Jude Law en Keira Knightley, maar na een veranderde taxregeling in Groot-Brittannië werden de plannen gestaakt. In 2013 werd het project weer uit de ijskast gehaald, met onze Matthias Schoenaerts als mannelijke lead. Ook dat mocht niet zijn.

Dane DeHaan in 'Tulip Fever' ©RV Uiteindelijk werd Tulip Fever in 2014 gedraaid door The Weinstein Company, met de Zweedse Alicia Vikander (toen nog geen Oscar-winnares voor haar rol in The Danish Girl) en Dane DeHaan (die toen pas furore maakte in Metallica Through the Never). De film zou vorig jaar uitkomen, maar werd al drie keer uitgesteld. Enfin, zelfs dit relaas is interessanter dan het resultaat dat nu toch in de zalen speelt.

Bloembollen in de kroeg Tulip Fever speelt zich af in een zeventiende-eeuws Amsterdam. Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) is een rijke koopman die huwt met het beeldschone weeskind Sophia (Alicia Vikander). Om zijn onvoorwaardelijke liefde te bewijzen, geeft Cornelis schilder Jan van Loos (Dane DeHaan) de opdracht om zijn vrouw en hem samen te portretteren. Doorheen dat romantisch verhaaltje zit de Nederlandse tulpengekte verweven. Op de beurs - lees: in de kroeg - worden bloembollen geveild, maar daar gebeurt verder niets mee in de film. Alicia Vikander in 'Tulip Fever' ©RV

Laat een ding wel wezen, aan de cast ligt het niet. De immer gracieuze Vikander bewijst zich - let op: een jaar voor de opnames van The Danish Girl - als Oscarwaardig. Ze brengt een kwetsbare Sophia, die zich op de cruciale momenten uiterst sterk toont. Maar het probleem zit in de vlakke uitwerking van vrijwel elke andere rol.

Alicia Vikander en Christoph Waltz in 'Tulip Fever' ©RV Waltz loopt de hele dag wat naïef door zijn riante grachtenhuis. DeHaan kan maar aan een ding denken: seks. Tijdens de tulpenveiling zien we (de toen nog erg onervaren) Cara Delevingne iets te enthousiast wuiven om aandacht, in een verder volstrekt voorspelbare rol. Zelfs Judi Dench als moeder overste speelt een hol personage. Niemand krijgt de kans om echt te schitteren.

Het ziet er allemaal erg goed uit, maar er schort iets aan het scenario. Dat werd geadapteerd van de roman van Deborah Moggach door niemand minder dan Tom Stoppard, schrijver van onder meer Brazil en Shakespeare in Love. Of ligt het dan toch aan regisseur Justin Chadwick, die behalve Mandela: Long Walk to Freedom vooral ervaring heeft met tv?

Judi Dench in 'Tulip Fever' ©RV Wanneer de recentste trailer niet meer is dan een snelle montage met alle stomende naaktscènes van Vikander, heeft de verdeler iets te verbergen. Was Tulip Fever een winterse vrijdagavond tv-film op Eén, was het een onderhoudend kostuumdrama. Maar van een grootse bioscoopproductie met een sterrencast verwachten we meer dan een eentonig muurbloempje.