‘Transformers: The Last Knight’: nu écht rijp voor de schroothoop

“ZO ZIET HET EINDE VAN DE WERELD ERUIT”, KLINKT HET TIJDENS EEN VAN DE VELE OORLOGSSCÈNES. BETER KUNNEN WE DEZE FILM NIET SAMENVATTEN. TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT IS DE APOCALYPSE VAN DE CINEMA - EEN ALLES VERTEREND ZWART GAT VAN NIHILISME. O, wat zegt u? Zijn we weer aan het roepen? Kan best zijn, want volgens de dokter is de gehoorschade die we tijdens de film opliepen onomkeerbaar.

Van een coherent verhaal is in deze vijfde Transformers-film geen sprake. Daarom zullen we ons beperken tot het opsommen van een aantal zaken die gebeuren. 1) Koning Arthur heeft een robotleger. 2) Merlijn de Tovenaar is dronken. 3) In Cuba liggen robots op het strand. 4) Er ontploft van alles. 5) Een mechanische dinosaurus kotst een auto uit. 6) Er zijn eeuwenoude robots die, als ze op mekaars schouders gaan zitten, een driekoppige draak vormen. 7) Mark Wahlberg krijgt een buitenaardse talisman met pootjes. 8) Er landen enorme croissants op aarde. 9) Er ontploffen nog meer dingen. 10) Anthony Hopkins bezit “het horloge dat Hitler gedood heeft”. 11) Zijn robo-butler maakt sushi klaar in een duikboot. 12) Iedereen gaat naar Stonehenge. 13) Er ontploffen echt héél véél dingen.