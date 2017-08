'The Emoji Movie': Leeg en duizelingwekkend inhoudsloos

Zeggen dat een film over emoji's bij voorbaat gedoemd is te mislukken, is Hollywood tekortdoen. Dat zou je immers ook kunnen beweren over films over tot leven komend speelgoed (Toy Story), eigenschappen (Inside Out) of Lego (The Lego Movie). Met een goed doordacht script, slimme grappen en memorabele personages kan zo'n slecht klinkend plan over een parallelle wereld juist iets moois opleveren.

Precies die dingen schitteren door afwezigheid in The Emoji Movie. Die draait rondom de 'meh'-emoji Gene, die meer gezichtsuitdrukkingen kan laten zien dan alleen onverschilligheid. Daarom wordt hij 'defect' verklaard door de mede-inwoners van Textopolis. Om te voorkomen dat hij wordt gewist gaat hij samen met de onpopulaire high-five-emoji op zoek naar een hacker, die hem naar de 'cloud' brengt, zodat hij een gewone emoji kan worden.