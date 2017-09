'mother!': zelfs over de schreef gaan wordt voorspelbaar

Share In 'mother!' vertrekt Aronofsky opnieuw op een pyschologische helletocht Darren Aronofsky is de koning van de psycho-cinematografische nachtmerrie. Requiem for a Dream was deprimerend genoeg om een hele generatie van de drugs te houden, in Black Swan daalden we af in de getormenteerde geest van een ballerina, en zelfs de Bijbelse figuur Noach werd in Noah een schizofrene godsdienstwaanzinnige. In mother! vertrekt Aronofsky opnieuw op zo’n psychologische helletocht. Maar zag u dat uitroepteken in de titel? Een niet mis te verstane aanwijzing dat er deze keer nog een schepje – of zeg maar een volledige pollepel – bovenop mocht.

Aronofsky duwt ons met alle mogelijke audiovisuele middelen in het perspectief van een jonge huisvrouw (Jennifer Lawrence) die in een afgezonderd landhuis woont met haar man (Javier Bardem), een beroemde schrijver. We horen vanalles kraken, piepen, krassen, bonken en klingelen in huis, en soms kijken we letterlijk mee door de ogen van het hoofdpersonage. Maar die technische trucjes worden meteen zo dik aangezet, dat je er als kijker geen seconde aan twijfelt dat deze vrouw op een psychologische meltdown afstevent.

Aronofsky laat de zaken compleet escaleren. Even maakt dat indruk, maar na een tijd wordt het gewoon repetitief Wanneer op een avond plots een vreemde man met een vieze rochelhoest (een omineuze Ed Harris) komt aankloppen, kan de pret beginnen. De vrouw des huizes ervaart zijn komst als een invasie: de harmonie van de cocon die ze voor zichzelf en manlief gesponnen heeft, wordt verbroken. En daar blijft het niet bij: er komen steeds meer mensen (waaronder de fantastische Michelle Pfeiffer) de aandacht van haar man claimen, en al snel beginnen er ook dingen te sneuvelen in huis.

Ingeborg Regisseur Darren Aronofsky op de set van mother! ©RV Wat volgt is een steeds krachtiger wordende tornado van chaos en geweld. Of om Ingeborg te parafraseren: violence before me, violence behind me, violence within me, violence all around me. Als in een bad trip-versie van Project X laat Aronofsky de zaken compleet escaleren. Even maakt dat indruk, maar na een tijd wordt het gewoon repetitief. Zelfs over de schreef gaan wordt voorspelbaar, als je het maar lang genoeg blijft doen.