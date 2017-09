'Loveless': wanneer mama en papa vechten om de voogdij níét te krijgen

Kun je meer dan twee uur blijven kijken naar een film over twee antipathieke egoïsten? Ja, zo blijkt, of toch wanneer er een klasbak als Andrej Zvjagintsev achter de camera staat. De Russische regisseur van Elena en Leviathan observeert in het passend getitelde Loveless de laatste stuiptrekkingen van een verzuurd huwelijk. Zjenja (Marjana Spivak) is zo uitgekeken op haar man Boris (Aleksej Rozin) dat elk woord uit zijn mond haar in de gordijnen jaagt. Stille getuige van hun bitsige ruzies: hun twaalfjarige zoontje Aljosja. Op een dag hoort hij wat geen kind ooit zou moeten horen: dat geen van beide ouders hem na de scheiding bij zich wil. Zjenja en Boris kunnen niet wachten om een nieuw leven uit te bouwen, en Aljosja past niet in die plannen. Vechten om de voogdij níét te krijgen, dat hadden we nog niet gehoord.

Gevolg: Aljosja verdwijnt met de noorderzon. Met hem verdwijnt meteen ook het enige sympathieke personage uit de film. Zvjagintsev maakt zulke onmensen van zijn protagonisten, dat het bijna ongeloofwaardig wordt. Boris is een futloze lafaard die bang is dat hij zijn job zal verliezen als zijn baas ontdekt dat hij gaat scheiden, Zjenja is een narcistische schoonheidsspecialiste. Maar net wanneer het helemaal karikaturaal dreigt te worden, komt er wat meer karakteruitdieping: Zjenja’s ongeluk blijkt van generatie op generatie doorgegeven. Liefdeloosheid als een erfelijke ziekte.