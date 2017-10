‘Le fidèle’: wervelende gangsterfilm met een bloedend hart

Le fidèle gaat als een strakke bolide uit de startblokken: al na enkele scènes zit de vurige romance tussen Gino “Gigi” Vanoirbeek (Schoenaerts) en Bénédicte “Bibi” Delhany (Exarchopoulos) op kruissnelheid. Zij is racepilote, hij doet iets vaags met import en export van auto’s. Zegt hij. In werkelijkheid overvalt hij – op nogal spectaculaire wijze zelfs – banken en geldtransporten. Gigi is een gangster met een groot hart, een traumatische jeugd en één groot gebrek: hij liegt.

Le fidèle is een misdaadfilm met een bloedend hart. De wervelende actiescènes, virtuoos gefilmd door director of photography Nicolas Karakatsanis, zijn als gracieuze balletten van beheerst geweld. Let op hoe de fantastische overval op de snelweg in één lange take wordt vastgelegd.

Maar ondanks dat soort bravourescènes is liefde het toverwoord. Het zit verstopt in de titel – schud de letters van “fidèle” maar eens door mekaar –, en het is de vuurrode draad die de personages van begin naar einde leidt. Gigi is als een wilde hond die in Bibi eindelijk een baasje vindt aan wier voeten hij zijn vermoeide hoofd kan laten rusten. Hoe hij zijn lot volledig in haar handen legt: het is prachtig om naar te kijken.